Минздрав предложил уйти от массовой вакцинации от коронавируса

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Минздрав России предложил проект перехода от массовой вакцинации от COVID-19 к иммунизации только уязвимых категорий граждан.
В связи с тем, что эпидемическая ситуация по заболеванию коронавирусом пришла в норму, Минздрав предложил перейти к вакцинации только тех граждан, которые находятся в группе риска и более уязвимы. Массовая иммунизация нецелесообразна, полагает ведомство.
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