Минздрав РФ поддержал инициативу ограничить продажи препаратов для аборта

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Министр пояснил, что в ходе совещания обсуждались демографические вопросы. Мурашко отметил, что в течение этого года, планируется завершить процесс перевода на количественной учет препаратов, предназначенных для прерывания беременности. Он также сообщил, что Минздрав поддерживает инициативу и выступает с одобрением идеи о контроле препаратов, используемых для медикаментозного аборта.
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