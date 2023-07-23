Минздрав РФ: После удара беспилотника ВСУ по Крыму госпитализировали четверых человек

Четыре человека были госпитализированы после атаки украинского БПЛА на склад боеприпасов в Крыму, сообщил Минздрав России в своем Telegram-канале. Всего же медицинская помощь была оказана 12 эвакуированным с места происшествия жителям Красногвардейского района республики.