Минздрав РФ: После удара беспилотника ВСУ по Крыму госпитализировали четверых человек

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Четыре человека были госпитализированы после атаки украинского БПЛА на склад боеприпасов в Крыму, сообщил Минздрав России в своем Telegram-канале. Всего же медицинская помощь была оказана 12 эвакуированным с места происшествия жителям Красногвардейского района республики.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки украинскими войсками на Красногвардейский район произошла детонация боеприпасов на складе. Он также сообщил, что принято решение об эвакуации людей в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков приостановлено движение на Крымской железной дороге.
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