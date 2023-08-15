Минздрав упразднил документ о порядке выдачи медицинских справок о смене пола

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Госдума принял закон, запрещающий в России проведение медицинских вмешательств, которые направлены на смену пола. За исключением операций, необходимых для лечения врожденных аномалий у детей.
Согласно подписанному президентом закону, сменить пол в России теперь можно только при наличии медицинских показаний. Кроме того, в случае, если один из супругов сделает операцию по смене пола за границей и вернется на родину, то брак будет аннулирован. Также в России человек по-прежнему будет считаться того пола, какого он был до операции, и может попасть за совершение такого преступления в колонию.
Также добавляется, что тем, кто сменил пол, запрещается усыновлять детей.
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