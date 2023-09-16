«Миром рулят технологии»: Губернатор Подмосковья Воробьёв дал старт «Битве роботов»

Фото: Константин Семенец
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев открыли международный чемпионат «Битва роботов» в Подмосковье. Соревнования проходят уже 6-й раз и впервые в Московской области.
В субботу, 16 сентября в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Подмосковье стартовал первый этап международного чемпионата по битве роботов. В Красногорск приехали 24 команды из России, Турции, Индии и Казахстана.
Отметим, что соревнованиях участвуют как профессиональные инженеры, студенты технических вузов, так и любители робототехники. Организатором чемпионата выступило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Фото: Константин Семенец
Подмосковье на соревнованиях представляют учащиеся филиала Российского технологического университета во Фрязино. Они создали боевого робота RedHorn. Он представляет собой мини-танк весом в 100 кг. Он может развивать скорость до 10 км/ч.
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«Сегодня в этом зале, на этом ринге будет много эмоций. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел – и детей, и умных, заботливых родителей, которые привели их сюда. Ну и, конечно, участников, — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. — Миром рулят технологии. Приятно, что молодые ребята и уже опытные инженеры работают в командах».
«Очень здорово, что после большого перерыва мы возобновляем национальный чемпионат «Битва роботов». Классно, что столько людей сюда пришло, что это вызывает такой большой интерес. 24 команды, девять регионов нашей страны, а также три команды из других стран участвуют в первом отборочном цикле. Я думаю, нас ждет яркая битва», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев.Глава ведомства также поблагодарил правительство Московской области за организацию мероприятия и предоставление площадки.
Фото: Константин Семенец
Подмосковье на соревнованиях представляют учащиеся филиала Российского технологического университета во Фрязино. Они создали боевого робота RedHorn. Он представляет собой мини-танк весом в 100 кг. Он может развивать скорость до 10 км/ч.
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Екатерина Шмакова