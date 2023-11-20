Миронов, Пересильд и Райкин требуют выпустить режиссёра Беркович из СИЗО

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Деятели культуры и общественники направили письмо к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Светлане Петрийчук и тетральному режиссёру Евгении Беркович, которые с мая текущего года находятся в СИЗО по делу об оправдании терроризма.
Сегодня стало известно о том, что умерла 89-летняя бабушка Беркович, писательница и правозащитница Нина Катерли.
В письме указывается, что на судебных заседаниях по продлению ареста Беркович предупреждала о том, что на её иждивении находятся две бабушки и двое приёмных детей. Однако суд принял решение оставить режиссёра под арестом, в результате чего одна из бабушек умерла.
Деятели культуры требуют изменения меры пресечения, чтобы позволить Беркович хотя бы похоронить бабушку.
Отмечается, что под документом подписались 23 человека, среди которых художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актрисы Ксения Раппопорт и Юлия Пересильд, писательницы Людмила Улицкая и Гузель Яхина, телеведущий Иван Ургант и другие.
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В письме указывается, что на судебных заседаниях по продлению ареста Беркович предупреждала о том, что на её иждивении находятся две бабушки и двое приёмных детей. Однако суд принял решение оставить режиссёра под арестом, в результате чего одна из бабушек умерла.
Отмечается, что под документом подписались 23 человека, среди которых художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актрисы Ксения Раппопорт и Юлия Пересильд, писательницы Людмила Улицкая и Гузель Яхина, телеведущий Иван Ургант и другие.
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Анастасия Чинкова