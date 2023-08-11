Миронов предлагает ввести «родительскую зарплату» для неработающих россиян

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«Я направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину резолюцию «Форума справедливости». Неработающие родители, занимающиеся воспитанием детей, должны получать от государства «родительскую зарплату», — так считает политик Сергей Миронов.
Авторы резолюции предлагают утвердить параметры единого федерального статуса многодетных семей и выплачивать по одному прожиточному минимуму на каждого представителя семьи.
Ранее сообщалось о том, что четырёхдневную рабочую неделю предложили установить для родителей, у которых трое и более детей. Зарплату при этом планируют сохранить в полном размере.
Председатель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью «Радио 1» инициативу оценил. Однако он добавил, что для решения демографических проблем нужно создать культ многодетности в стране. Но пока это невозможно.
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