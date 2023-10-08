Миронов предложил отслеживать, насколько полезна деятельность чиновников

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Председатель фракции «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов предложил отслеживать полезность деятельности депутатов. С таким предложением он выступил в своём Telegram-канале.
При этом Миронов отметил, что не считает нужным вводить систему рейтинга для простых россиян. Подобная система действует в Китае, но она, по словам депутата, применяется только по отношению к коммерческим предприятиям. Информация о том, что социальный мониторинг действует на каждого гражданина Китая – фейк, распространившийся в СМИ и соцсетях.
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