Миронов: Введение социального рейтинга граждан не годится для России

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что введение социального рейтинга граждан совершенно не подходит для России.
«При разработке подобных систем мониторинга обычно берут за образец китайский опыт. Но в КНР социальный рейтинг создавался и действует применительно к коммерческим предприятиям. Он позволяет потенциальным партнерам и клиентам оценить их надёжность. У нас же сразу взялись за граждан, которых собрались поделить на классы. <…> В рамках такой модели китайское общество развивалось не одно тысячелетие. Но это не для России», — объяснил в беседе с NEWS.ru Миронов.
При этом, он допустил возможность введения социального рейтинга именно для чиновников, чтобы можно было более прозрачно оценивать их пользу и деятельность.
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