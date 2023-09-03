Mirror: хакеры опубликовали данные об объектах обороны и безопасности Британии

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Газета Mirror сообщила о том, что хакеры опубликовали тысячи страниц совершенно секретной информации о военных и разведывательных объектах Великобритании.
Сообщается, что благодаря опубликованным данным, злоумышленники могут проникнуть на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde, в лабораторию химического оружия Porton Down и на пост перехвата информации центра правительственной связи.
По данным газеты, хакеры якобы связаны с РФ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что обвинения России в хакерстве — это излюбленное хобби во всем мире.
Напомним, специалисты аналитического центра Stormwall привели данные, согласно которым Россия в первом полугодии 2023 года опустилась на десятое место в списке стран, которые наиболее часто подвергаются атакам хакеров, потеряв семь позиций по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года.
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По данным газеты, хакеры якобы связаны с РФ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что обвинения России в хакерстве — это излюбленное хобби во всем мире.
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Екатерина Коршунова