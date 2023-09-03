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Mirror: хакеры опубликовали данные об объектах обороны и безопасности Британии

03 сентября 2023, 14:32
Фото: iStock/welcomia

Фото: iStock/welcomia

Газета Mirror сообщила о том, что хакеры опубликовали тысячи страниц совершенно секретной информации о военных и разведывательных объектах Великобритании.
Сообщается, что благодаря опубликованным данным, злоумышленники могут проникнуть на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde, в лабораторию химического оружия Porton Down и на пост перехвата информации центра правительственной связи.

По данным газеты, хакеры якобы связаны с РФ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что обвинения России в хакерстве — это излюбленное хобби во всем мире.


Напомним, специалисты аналитического центра Stormwall привели данные, согласно которым Россия в первом полугодии 2023 года опустилась на десятое место в списке стран, которые наиболее часто подвергаются атакам хакеров, потеряв семь позиций по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года.

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#пост
#дмитрий песков
#хакеры
#рф
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НИИ Склифосовского: актёр Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии
03 сентября 2023, 14:20

Фото: iStock/gorodenkoff

В столичном НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского сообщили, что актер Алексей Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Напомним, на сайте Российского академического Молодежного театра (РАМТ) появилась информация, что Янин умер после 8 лет борьбы с последствиями инсульта в возрасте 40 лет. Впоследствии эту запись удалили.

Ранее жену актёра Алексея Янина, сообщения о смерти которого появились в СМИ накануне, обманули мошенники, представившиеся сотрудниками НИИ им. Склифосовского. Об этом сама Дарья Клюшникова сообщила журналистам.

Дарье позвонила девушка, представившаяся старшей медсестрой «Склифа», которая сообщила, что Алексей якобы скончался. Эту трагическую информацию Клюшникова передала родственникам мужа и в театр, выпустивший пресс-релиз о смерти актёра.

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#мошенники
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#запись
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Россиянам рассказали, как пожаловаться на управляющую компанию
Депутат ГД Чаплин объяснил, что делать недовольным работой управляющей компании
03 сентября 2023, 13:30

Фото: iStock/shironosov

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о том, как пожаловаться на управляющую компанию при несоответствующем качестве ее услуг. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Чаплина, сначала необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу с жалобой. Если это обращение не решило проблему, тогда следует написать претензию руководителю управляющей компании.

Чаплин отметил, что срок ответа от управляющей компании поступит в течение десяти рабочих дней. Если все вышеперечисленные действия не оказали должного эффекта, тогда  можно обратиться в жилищную инспекцию через портал госуслуг.

Напомним, жителей Подмосковья начали обманывать лжеэлектрики. Мошенники подбрасывают в почтовые ящики фальшивые уведомления, где говорится о необходимости срочно заменить старые выключатели.

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#ук
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МЧС: ливни, выход рек из берегов и смерчи прогнозируются в Сочи до 4 сентября
03 сентября 2023, 12:25

Фото: iStock/Francis Lavigne-Theriault

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявили о том, что в Сочи до понедельника, 4 сентября, прогнозируются ливни, подъем уровня воды в реках и смерчи над морем.
Отмечается, что в Сочи объявлено штормовое предупреждение. В МЧС добавили, что с дождями существует вероятность возникновения оползня. Над акваторией от Магри до Веселого могут образовываться смерчи.

По информации РИА Новости, на данный момент в городе пасмурная погода, идёт небольшой дождь.

Ранее сообщалось, что в начале сентября в Приморском крае может снова резко ухудшиться погода из-за тайфуна «Саола», формирующегося над Тихим океаном.

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#сочи
#новости
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В Приморье спасли медведя, который застрял головой в бидоне
03 сентября 2023, 12:01

Фото: istockphoto/fotoslavt

В Приморье сотрудники охотнадзора спасли медведя, застрявшего головой в бидоне.
РЕН ТВ пишет, что медведя отловили и освободили ещё 1 сентября. 
 
В конце августа местные жители сообщили, что видели медведя, голова которого застряла в бидоне. Зверя заметили на дороге недалеко от села Барабаш. Любопытный медведь засунул голову в бидон, но  избавиться от него уже не смог.

Специалисты охотнадзора пришли на помощь лесному жителю, а потом отпустили его в лес. Сообщалось, что поисками медведя занимались специалисты при помощи сотрудников национального парка «Земля леопарда».

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#животные
#животное
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Премьер-министр Франции Борн пообещала ввести запрет на одноразовые электронные сигареты
03 сентября 2023, 12:00

Фото: iStock/Igor Ilkov

Премьер-министр Франции Элизабет Борн пообещала ввести запрет на одноразовые электронные сигареты, передает телеканал RTL.
По словам Борн, планируется представить новый план по борьбе с зависимостью от табака, согласно которому будет введен запрет на одноразовые электронные сигареты. Она также добавила, что эти устройства «формируют плохие привычки у молодежи».

Напомним, правительство Российской Федерации получило право устанавливать минимальные цены на одноразовые устройства для вейпинга с жидкостями, стики, бестабачные смеси для кальянов и сами жидкости, предназначенные для электронных средств доставки никотина

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#сигареты
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#план
#право
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РБК: Как расследуют катастрофу самолета Евгения Пригожина
03 сентября 2023, 11:48

Фото: iStock/Diy1

Спустя несколько часов после сообщения о падении самолета Евгения Пригожина в Росавиации заявили, что расследованием займётся специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу. Следственный комитет также заявил о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает РБК.
Сообщается, что расследование авиакатастрофы самолета Пригожина передали следователю по особо важным делам Ивану Сибуле. Как стало известно, МАК не будет участвовать в расследовании трагедии.

Напомним, СК РФ подтвердил гибель Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области, основываясь на результатах экспертиз. Основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Следственный комитет России сообщил, что личности всех 10 погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, который заявлен в полётном листе.

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#гибель
#кладбище
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#вагнер
#чвк
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В России временно закрытым аэропортам выделят миллиарды рублей в качестве помощи
03 сентября 2023, 10:58

Фото: iStock/skyNext

Кабинет министров России выделил более 2,6 млрд рублей в качестве поддержки аэропортам, которые расположены в центральной и южной частях страны.
Об этом заявляется в официальном Telegram-канале правительства. Дополнительное финансирование полагается воздушным гаваням в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Также поддержку планируют оказать аэропортам в Курске, Воронеже, Симферополе, Липецке, а также Белгороде, Брянске, Анапе, Элисте и Геленджике. В прошлом году данные аэропорты оказались вынуждены приостановить обслуживание гражданских рейсов.
 
«Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов», —сказано в сообщении.
В мае 2023 года кабинет министров выделил  2,5 млрд рублей на аналогичные цели. Михаил Мишустин заявил, что с помощью данных средств временно закрытые аэропорты смогут оплатить проценты по инфраструктурным кредитам.
 
Ограничении полетов гражданских лайнеров на юге и в центре России было введено после начала СВО на Украине.

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#россия
#аэропорт
#самолет
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В Москве на стройке обнаружили древний клад
03 сентября 2023, 10:46

Фото: istockphoto/Mariana-Rusanovschi

Во время археологических работ на месте стройки делюкс-квартала в Замоскворечье учёные нашли клад — монеты XV–XVI веков эпохи Ивана Грозного и его предков.
«Известия» пишут, что всего было зафиксировано более 700 находок. С XIV века на современной Большой Татарской располагалась Татарская слобода, где жили выходцы из Золотой Орды, купцы и ремесленники. С XV века там фиксировались остатки жилых построек.

Клад, который обнаружили учёные, состоит из московских медных монет эпохи Ивана III Великого, Василия III, Ивана IV Грозного (XV–XVI). Монеты чеканили в Великом княжестве Московском и других землях. Образцом для них был ордынский пул — мелкая медная монета. Найденные монеты представляют историческую ценность.

Также археологи обнаружили набор посуды второй половины XVIII века производителя, который известен и сегодня — Villeroy & Boch. 

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#стройки
#строители
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Умер актер из фильма «Солнцепек» Кирилл Ильин
03 сентября 2023, 10:37

Фото: iStock/jorgeantonio

Актер Кирилл Ильин, который исполнил роль Антрацита в военной драме Максима Бриуса и Михаила Вассербаума о Донбассе «Солнцепек», умер на 33-м году жизни. Об этом говорится на сайте kino-teatr.ru.
Причины смерти Ильина не сообщаются. Отмечается, что артист скончался еще 24 августа.

Артист работал художественным руководителем театра-студии «Мысль» в Севастополе. Ильин сыграл роли в сериалах «Морские дьяволы. Рубежи Родины», «Закрытый сезон», «Хороший день».

Напомним, не стало знаменитого оперного певца, солиста Большого театра Максима Пастера. 47-летний артист скончался в Махачкале. 

С 2013 года Максим Пастер преподавал в Российской академии театрального искусства на кафедре вокального искусства. Пастер был лауреатом множества международных конкурсов, обладателем различных наград и премий. 

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#актриса
#артист
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