Мишонова предложила принудительно устанавливать оконные блокираторы в квартирах с детьми

«Нужно на законодательном уровне добиться того, чтобы в каждом доме, где есть дошкольник, стояли оконные запоры. Не имеет значения, хочет собственник или не хочет, живет в квартире постоянно или только арендует. Если в доме есть ребёнок, должен быть блокиратор. Необходимы законодательные изменения. Достигнуть этого только при помощи просвещения пока не удаётся – дети продолжают гибнуть», – подчеркнула Мишонова.
«Нам необходимо обязать производителей стеклопакетов принудительно, по умолчанию, устанавливать оконные блокираторы. Кроме того, нужно включить оснащение окон блокираторами в программу капремонта многоквартирных домов», – предложила Мишонова.Ранее «Радио 1» сообщало, что четырёхлетняя девочка выпала из окна шестого этажа в Москве.