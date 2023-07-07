Мишустин: ФСБ получит круглосуточный удаленный доступ к базам данных такси

Фото: Фотобанк Московской области
Федеральная служба безопасности получит право круглосуточного удаленного доступа к информационным системам и базам данных легкового такси. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.е
Как поясняет ТАСС, речь идет об информационных системах и базах данных, которые используются для «получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».
В подписанном Мишустиным постановлении отмечается, что в некоторых случаях ФСБ может обратиться к службе такси с просьбой предоставить информацию, содержащуюся в электронном журнале регистрации заказов. По условиям постановления, при наличии пометки «срочно», служба такси обязана предоставить запрошенную информацию в течение трех рабочих дней, или же, если такая пометка отсутствует — в течение 10 рабочих дней.
Указанный порядок вступит в силу с 1 сентября 2023 года.
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В подписанном Мишустиным постановлении отмечается, что в некоторых случаях ФСБ может обратиться к службе такси с просьбой предоставить информацию, содержащуюся в электронном журнале регистрации заказов. По условиям постановления, при наличии пометки «срочно», служба такси обязана предоставить запрошенную информацию в течение трех рабочих дней, или же, если такая пометка отсутствует — в течение 10 рабочих дней.
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Артем Путинцев