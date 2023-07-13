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Мишустин назначил нового ректора РАНХиГС

13 июля 2023, 17:42

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Алексея Комиссарова ректором РАНХиГС.
В январе Комиссаров начал исполнять обязанности ректора. С 2018 года возглавлял президентскую платформу «Россия - страна возможностей».

Алексей Комиссаров родился в 1969 году в Москве. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности «Инженер по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей». В 2003 году стал обладателем степени МВА в РАНХиГС.


Занимался предпринимательством: создал производственную компанию. В 2011 году начал работу в правительстве Москвы, где до 2015 года руководил департаментом.

В 2015 году возглавил Фонд развития промышленности. В РАНХиГС Комиссаров пришел в 2017 году.

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#Мишустин
#РАНХиГС
#Комиссаров
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Эксперт Ручкина оценила инициативу о допуске студентов педколледжей работать в начальной школе
13 июля 2023, 18:11

Фото: istockphoto.com/gpointstudio

Декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина заявила, что инициатива о допуске студентов педагогических колледжей к работе в начальной школе и в детские сады, а получающих высшее педагогическое образование – к работе учителя-предметника, полезна.
Эксперт объяснила, что подобные меры позволят студентам попробовать себя в профессии, закрепиться в ней и обрести опыт в своей профессии.

«Студенты устраиваются в сферу услуг, и после обучения они часто остаются в этой сфере. Такая инициатива обоснована тем, что у нас не хватает учителей. Большой дефицит учителей-предметников. Но, думаю, что это временная мера, за которой последуют более серьёзные решения по поднятию престижа профессии и зарплат педагогов», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Ручкина.

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#образование
#студенты
#педагоги
#работа
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В четверг вечером загруженность дорог Подмосковья составляет 6 баллов
13 июля 2023, 18:08

Фото: istockphoto / MaYcaL

В четверг вечером, 13 июля, загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов.

На ухудшение дорожной обстановки повлияли погодные условия, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Минтранс Подмосковья отмечает затруднение движения на Ленинградском, Рублёво-Успенском, Можайском, Домодедовском, Петровском, Носовихинском, Ярославском и Дмитровском шоссе, а также на Пятницком, Новорязанском, Горьковском, Фряновском и Щёлковском шоссе.

Ввиду интенсивного транспортного потока, Минтранс призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

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#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
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Мельников заявил, что Суровкин не содержится в СИЗО
13 июля 2023, 18:07

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о том, что генерал армии Сергей Суровикин находится в СИЗО.
«На этой неделе посетил СИЗО-6, Матросскую тишину, Кремлевский централ и СИЗО-4. Уточняли по Суровикину. Нет его. Удивительно, что Шарий и ВЧК-ОГПУ продолжают утверждать обратное», -отметил Мельников. 
Также Мельников не подтвердил слухи о том, что Суровкин может находиться в Одинцовском районе.
 
«Вряд ли он там, да и вообще в каком-либо месте принудительного содержания (данный факт очень сложно скрыть)», - сказал Алексей Мельников, пишет тг-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники писало, что генерал Сергей Суровикин находится под стражей. Согласно статье, помимо Суровикина для допросов задержаны еще 13 старших офицеров. Это произошло уже через несколько часов после начала мятежа ЧВК «Вагнер». При этом 15 человек уволили или временно отстранили от службы в ВС РФ.

Издание утверждает, что Суровикин был в курсе о предстоящем мятеже, однако непосредственно участие в нем не принимал. Пока генералу не предъявлено никаких обвинений. При этом уточняется, что старшие офицеры задержаны с целью «чистки рядов от тех кому нельзя больше доверять».

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#Суровкин
#СИЗО
#Москва
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Студентка из Подмосковья вошла в ТОП-10 в межрегиональном этапе «Профессионалов»
13 июля 2023, 18:04

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Отборочный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» — 2023 проходил с 7 по 11 июля в Оренбурге на базе ГАПОУ «Гуманитарно-технического техникума».

Межрегиональный этап был приравнен к финальному, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

На чемпионате Подмосковье представляла студентка Раменского колледжа Александра Печурина. Она проходила испытания в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение», в которой заняла 7 место, тем самым выйдя в ТОП-10. 

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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#Профессионалы
#Отборочный этап
#Всероссийский конкурс
#Раменское
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ФАС проверит формирование цен на авиабилеты в России
13 июля 2023, 17:57

Фото: iStock/ZinaidaSopina

Федеральная антимонопольная служба проверяет российские аэропорты и авиакомпании по вопросу формирования цен на авиабилеты в России. Об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что проверке также подлежит установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах.

Территориальные управления ФАС РФ также принимают участие в проверке. 

В ведомстве отметили, если будут выявлены признаки нарушений, то будут применены меры антимонопольного реагирования. 

Напомним, ранее совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев сказал, что стоимость авиабилетов в России в 2023 году может увеличиться на внутренних рейсах на 15–20%, на международных — до 40%. 

После этого замминистр транспорта России Игорь Чалик заявил, что прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России до 40% не имеет под собой оснований. Также он дополнил, что меры государственной поддержки и условия на рынке позволяют сохранить доступные цены.

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#ФАС
#авиабилеты
#аэропорт
#Минтранс
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WSJ: Генерал Суровикин находится под стражей
13 июля 2023, 17:53

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Российский генерал Сергей Суровикин находится под стражей. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Согласно статье, помимо Суровикина для допросов задержаны еще 13 старших офицеров. Это произошло уже через несколько часов после начала мятежа ЧВК «Вагнер». При этом 15 человек уволили или временно отстранили от службы в ВС РФ.

Опираясь на информацию источников издание утверждает, что Суровикин был в курсе о предстоящем мятеже, однако непосредственно участие в нем не принимал. Пока генералу не предъявлено никаких обвинений. При этом уточняется, что старшие офицеры задержаны с целью «чистки рядов от тех кому нельзя больше доверять».

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#Сергей Суровикин
#задержание
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Депутат Нилов: Надо распространить материнский капитал на третьего ребёнка
13 июля 2023, 17:51

Фото: istockphoto.com/Elena Gromova

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о необходимости распространить материнский капитал, не только на первого и второго ребёнка. Но и на третьего и последующих детей.
«Это касается и средств материнского капитала, которые надо распространять не только на первого и второго ребенка, но и дать возможность третьему и последующим детям. Но при условии того, что регион находится в демографическом кризисе», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Он добавил, что для того, чтобы стимулировать людей рожать большее число детей, нужно создавать для них благоприятные условия. Кроме того, парламентарий напомнил о необходимости поддерживать институты материнства, детства, а также решение бытовых вопросов и трудоустройства, помощь многодетным семьям.

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#семья
#общество
#дети
#маткапитал
#помощь
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Центр Вереи по просьбе жителей закрыли для грузовиков
13 июля 2023, 17:45

Фото: Istockphoto / Aguus

Для грузового транспорта ограничили въезд в центр Вереи Наро-Фоминского городского округа. Об этом сообщили в пресс-служба подмосковного Минтранса.
«Жители обратили внимание, что их беспокоят грузовики в центре. Мы проанализировали транспортный поток в городе и посчитали, что более 40% транспорта в день составляют грузовики. Проработали маршруты объезда и ограничили движение грузового транспорта, установив дорожные знаки. Для контроля до конца июля установим комплексы фотовидеофиксации», – пояснил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Ограничения действуют на улицах 1-ой Советской и Ленинской, Ленинском проспекте и Дороховском шоссе.
 
В министерстве пояснили, что на трассы М-1 «Беларусь» и А-108 можно проехать через улично-дорожную сеть Наро-Фоминского округа, не заезжая в Верею.

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#Алексей Гержик
#Минтранс МО
#Верея
#движение
#грузовики
#автомобили
#Московская область
#Подмосковье
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В эти выходные Госавтоинспекция проведет рейды в более 300 местах притяжения
13 июля 2023, 17:39

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Представители экстренных служб Московской области в предстоящие выходные выйдут на дежурства более чем в 340 местах притяжения жителей региона.

Это зоны отдыха, пляжи, парки, общественные территории, СНТ и другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.  

Ведомство сообщает, что дежурства в местах притяжения продлятся до конца лета.

Во время рейдов, сотрудники администраций муниципалитетов информируют жителей о важности соблюдения правил дорожного движения и пресекают вождение в нетрезвом виде.

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с волонтёрами патрулируют территории СНТ, дачные кооперативы, деревни, места массового отдыха, чтобы предупредить и пресечь правонарушения. Особое внимание уделяется юным участникам движения, которые пользуются велосипедами и средствами индивидуальной мобильности.

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#ПДД
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#Госавтоинспекция
#Подмосковье
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