Мишустин назначил нового ректора РАНХиГС

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Алексей Комиссаров родился в 1969 году в Москве. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности «Инженер по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей». В 2003 году стал обладателем степени МВА в РАНХиГС.
В 2015 году возглавил Фонд развития промышленности. В РАНХиГС Комиссаров пришел в 2017 году.
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