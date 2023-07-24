Мишустин назвал перспективным проект устройства комфортной городской среды для собак

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Главе правительства представили и другие проекты, в частности, проект деревянного домостроения. Глава региона Кожемяко рассказал, что эта отрасль в крае в последнее время активно развивается, есть планы строительства социальных объектов из дерева. Михаил Мишустин отметил, что в последние пять лет в России наблюдается настоящий бум в деревянном строительстве и появилось много отечественных компаний, способных строить на уровне образцов, считавшихся в отрасли эталонными.
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