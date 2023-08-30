Мишустин назвал Подмосковье лидером по социальной газификации

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Сегодня в области социальной газификации Московская область – один из лидеров в стране, если не лидер, и по упрощению всей этой работы, и по первым подключениям, которые именно в Подмосковье сделали. Социальные инициативы, которые сегодня у вас реализуются, достаточно понятны и просты, чтобы их брали на вооружение в других регионах. Хочу поблагодарить за это вас и коллектив, который над этим трудится», – сказал Мишустин.В президентскую программу социальной газификации в Московской области вошли 3,1 тыс населенных пунктов. Созданы условия для подключения 320 тыс жителей.
«Вместо 2 или 3 млн рублей, как было раньше, подключение теперь стоит 150-170 тыс рублей. 330 тыс человек в Московской области, которые живут на земле, получат газ. У нас специальная цена на котёл, на бойлер, плиту», – сказал губернатор.С 2021 года созданы условия для подключения 120 тыс частных домовладений. Воспользовались этой возможностью и уже провели голубое топливо жители 96 тыс домов. Всего заключено 108 тыс. договоров. До конца года планируют газифицировать ещё как минимум 16 тыс домовладений.
По словам Воробьёва, в Подмосковье работает восемь стационарных и 12 передвижных офисов. Там можно не только подать заявку на участие в президентской программе, но и получить другие социальные услуги, всего – 12. За время работы офисы посетили порядка 50 тыс человек.
Помимо офисов соцгазификации документы на участие в программе можно подать в МФЦ, на региональном портале госуслуг и сайте Мособлгаза.
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