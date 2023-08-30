Мишустин назвал Подмосковье лидером по социальной газификации

«Пожелание, конечно, выполним. На два дня — 9 и 10 сентября — в парках столицы аттракционы станут бесплатными», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

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Столичный градоначальник объяснил, что за такой вариант проголосовало наибольшее число людей во время проверки системы электронного голосования по выбору мероприятия к дню рождения города. Он уточнил, что всего в нем участвовали около 430 тысяч человек.Ранее он также сообщал, что в Московском зоопарке родился первый в истории России детёныш большой панды. Мэр Москвы подчеркнул, что рождение детеныша большой панды - очень знаковое событие, как для России, так и для всего мирового природоохранного сообщества.