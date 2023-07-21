Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры

Председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ, юрист Константин Крохин заявил, что критически относится к нововведениям в сфере оплаты ЖКХ. Об этом сообщает Царьград.