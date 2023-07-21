Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры

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Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршин, освобожден от занимаемой должности.
Паршин был освобожден от занимаемой должности постановлением российского правительства, подписанного Мишустиным. Уточняется, что ранее Паршин был задержан по подозрению в коррупционном преступлении. В отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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