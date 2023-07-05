Мишустин подписал распоряжение о назначении Кондрашова гендиром ТАСС

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Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении генеральным директором ТАСС Андрея Кондрашова.
Ранее Андрей Кондрашов занимал должность пресс-секретаря предвыборного штаба Владимира Путина. В 2018 году был назначен первым заместителем генерального директора холдинга ВГТРК.
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