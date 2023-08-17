Мишустин подписал распоряжение об открытии Донецкого высшего общевойскового командного училища

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
В ДНР откроется Донецкое высшее общевойсковое командное училище в ведении Минобороны РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В документе уточняется, что новое учебное заведение будет образовано на базе уже имеющегося училища. Оно перейдёт в ведение Министерства обороны РФ.
Кроме того, уже известно, что в учреждении будет работать 3 436 человек, среди которых военнослужащие и иной персонал.
Ранее сообщалось, что Минобрнауки утвердило переход участников СВО или их детей с платной формы обучения на бюджетную с 1 сентября 2023 года. Для этого необходимо будет подать в деканат документ, доказывающий участие в СВО.
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Кроме того, уже известно, что в учреждении будет работать 3 436 человек, среди которых военнослужащие и иной персонал.
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Анастасия Чинкова