Мишустин запустил электроподстанцию «Пахра» в Подмосковье после масштабной реконструкции

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Пахра» – самый масштабный проект реконструкции электроподстанции в России за последние пять лет», – отмечает ТАСС.
После реконструкции трансформаторная мощность подстанции увеличена в 2,2 раза. Также подстанция была преобразована в объект закрытого типа, что позволило втрое сократить занимаемую площадь, снизить уровень шума и воздействия на экологию, обеспечить высокий уровень пожаробезопасности.
Подстанция «Пахра» обеспечивает электроснабжение шести городских округов Московского региона с населением 1,4 млн человек, международного аэропорта Домодедово, дата-центра VK, Центрального института авиационного машиностроения им. П.И. Баранова, завода по производству энергосберегающего стекла.
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