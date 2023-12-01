Мытищинские автоинспекторы призвали снабдить собак световозвращающими элементами

Фото: ГУ МВД РФ по МО
Сотрудники Мытищинской Госавтоинспекции во Всемирный день домашних животных 30 ноября посетили дворы жилых комплексов. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД.
«Во время беседы с владельцами собак полицейские рассказали о важности использования световозвращающих элементов на ошейнике, поводке или одежде питомца. Инспекторы призвали ограничить доступ животных к дорогам. Автоинспекторы также попросили автомобилистов быть внимательными и осторожными во время движения по жилым зонам», – говорится в сообщении.В завершение акции автоинспекторы обеспечили четвероногих друзей световозвращающими подвесками для безопасности во время прогулок.
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