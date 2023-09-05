Мытищинский стадион «Дружба» открыт после реконструкции

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Работы по реконструкции спортивного комплекса проводились в рамках муниципальной программы округа.
Торжественное мероприятие посетила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
Гости мероприятия могли принять участие в мастер-классе, которое проводил чемпион мира по боксу Сергей Акопян.
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