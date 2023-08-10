Мытищинским медработникам вручили свидетельства на социальную ипотеку

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
С начала действия программы порядка 1,7 тысяч медицинских работников получили возможность на улучшение своих жилищных условий, из которых 90 специалистов из подмосковных Мытищ.
Жилищные сертификаты получили: медсестра взрослого инфекционного отделения Ольга Хилько, терапевт поликлиники № 2 Галина Мангустова, эндокринолог поликлиники № 1 Юлия Соловьева, акушер-гинеколог перинатального центра Наталия Санждиева и оториноларинголог детской поликлиники № 1 Ирина Дроздова.
Подробнее о получении социальной ипотеки можно узнать на сайте.
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