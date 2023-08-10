Мытищинским медработникам вручили свидетельства на социальную ипотеку

В четверг утром, 10 августа, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла, на дорогах зафиксировано более 888 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал" и М-7 "Волга".

В течение дня в Подмосковье без осадков. Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра. Не оставлять в салоне автомобиля детей и животных.

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