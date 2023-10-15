Митрополит Тихон сравнил назначение в Крым отправкой «на курорты Колымы»

Фото: istockphoto/Travel Faery
Митрополит Тихон (Шевкунов), которого назначили главой Крымской митрополии, в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря свой отъезд на полуостров решил сравнить с отправкой на Колыму в советские годы.
Видео появилось на странице обители во «ВКонтакте», пишет РБК.
«Нет, там прекрасно, но это не Печоры», —резюмировал митрополит. По его словам, Псково-Печерский монастырь останется для него «самым прекрасным, самым любимым, не променянном ни на что в сердце» местом.
Тихон (Шевкунов) являлся епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии с 2018 года. В то же время был возведён в сан митрополита. Издание Financial Times в 2013 году назвало Тихона (Шевкунова) «духовником Путина». В Кремле информацию не комментировали.
О назначении Тихона главой Крымской митрополии стало известно после заседания Священного синода РПЦ 11 октября.
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«Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента, папу римского. На Колыму! Вот и мне — на курорты Колымы», — заявил Тихон.
Тихон (Шевкунов) являлся епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии с 2018 года. В то же время был возведён в сан митрополита. Издание Financial Times в 2013 году назвало Тихона (Шевкунова) «духовником Путина». В Кремле информацию не комментировали.
О назначении Тихона главой Крымской митрополии стало известно после заседания Священного синода РПЦ 11 октября.
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Мария Фирсова