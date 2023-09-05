МК: Экстрасенс Панина предсказала, когда закончится СВО

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«Россия одержит полную победу: в этом можно не сомневаться. Наша страна – победитель в этом конфликте. Но в этом году боевые действия будут продолжаться. 2024-й год расставит все точки над i. После 25-го года ситуация сойдет на нет», - прокомментировала ситуацию Панина.
По словам экстрасенса, в ближайшее время основной пласт противостояния перейдет на воду. У России возникнут некоторые трудности, однако, наша страна грамотно с ними справится, и исход этой ситуации приведет РФ «во главу всего мира».
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