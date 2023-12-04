Многодетные семьи Московской области пользуются 24 мерами поддержки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье действуют 24 меры поддержки многодетных семей. На это в бюджете заложено 6,5 млрд рублей, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«У нас всего действуют 24 меры поддержки – семь федеральных мер и 17 региональных. Годовой бюджет на их оказание составляет около 6,5 млрд рублей. Есть льготы, которые полагаются всем многодетным семьям без признака нуждаемости. Но есть и дополнительные выплаты, льготы, зависящие от конкретной жизненной ситуации», – рассказала Болатаева на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с правительством региона и главами городских округов.Она добавила, что в Подмосковье сейчас действуют три меры по улучшению жилищных условий для многодетных семей.
«Сейчас действуют три меры: две федеральные и одна региональная. Это материнский капитал, выплата на погашение ипотеки и региональный сертификат на покупку жилья. Эту льготу координирует Министерство жилищной политики, и ею за 10 лет воспользовались 263 семьи», – отметила министр.Также регион помогает при сборе детей в школу.
«У нас есть выплаты на школьную форму, бесплатные завтраки и обеды в школе. Первоклассникам из малообеспеченных семей мы дарим рюкзак с набором всех необходимых принадлежностей. Кроме того, для всех детишек предусмотрены сертификаты на кружки и секции», – перечислила глава регионального Минсоцразвития.Помимо этого, многодетным семьям по электронному удостоверению предоставляются скидки для посещения парков, театров и музеев.
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Лора Луганская