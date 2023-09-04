Многодетной семье из Котельников помогли собрать детей в школу

Депутаты Мособлдумы Владимир Жук и городского Совета Котельников, а также руководитель фракции «Единая Россия» Римма Ибрагимова купили для школьников канцтовары. Об этом сообщили в администрации городского округа.
Семья из Котельников, где воспитывают пятеро детей, узнала об акции единороссов «Собери ребёнка в школу» из соцсетей. Мать семейства обратилась в местное отделение партии в Котельниках с просьбой помочь подготовить детей к учебному году.
Парламентарии пожелали детям лёгких ранних подъёмов и отличной учёбы.
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«В семьи, где пятеро детей, трое школьники. Вместе с Владимиром Петровичем Жуком мы приобрели рюкзаки, канцелярские принадлежности и вручили им ребятам в День знаний», – сказала Ибрагимова.
«Все мы знаем, что подготовку к школе – дело хлопотное и затратное. Но благодаря акции мы такой поддержкой протягиваем руку помощи тем, кому тяжелее всего», – отметил Жук.Проведение акции «Собери ребёнка в школу» детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, а также детей-инвалидов обеспечивают рюкзаками со всеми необходимыми школьными принадлежностями.
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Лора Луганская