Многодетную семью из Подмосковья признали лучшей в России

Фото: Минсоцразвития МО
Семья Негиных из подмосковных Люберец стала лучшей многодетной семьей России. Они победили на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья», сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
«Святослав Григорьевич и Мария Витальевна воспитывают пятерых детей. Семья ведёт активный образ жизни, посещает все спортивные конкурсы, фестивали и другие мероприятия, получая призовые места. В этом году губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв наградил Марию почётным знаком «Материнская слава», – рассказали в министерстве.Там отметили, что в прошлом году участие в конкурсе приняли 58 семей из Подмосковья. Тогда на всероссийском этапе в номинации «Молодая семья» победила многодетная семья Мусихиных из Королёва.
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