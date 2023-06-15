Многофункциональный комплекс стоимостью почти 5 миллиардов рублей построят в Красногорске

Разрешение на строительство объекта выдано при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона

Региональное министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство многофункционального сервисного здания в городском округе Красногорск. Девелопер проекта, ООО «ЭКТО», инвестирует в строительство 4,9 млрд рублей.

В трёхэтажном здании общей площадью более 28 тысяч кв. метров запланировано размещение торговых и складских помещений, фудкорта, офисных зон, коворкинга, детейлинг центра и административно-бытовой части. Территорию вокруг здания благоустроят, а всю инфраструктуру приспособят для маломобильных групп населения. Реализация объекта поможет создать 116 рабочих мест.



