Многофункциональный комплекс стоимостью почти 5 миллиардов рублей построят в Красногорске

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Региональное министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство многофункционального сервисного здания в городском округе Красногорск. Девелопер проекта, ООО «ЭКТО», инвестирует в строительство 4,9 млрд рублей.
В трёхэтажном здании общей площадью более 28 тысяч кв. метров запланировано размещение торговых и складских помещений, фудкорта, офисных зон, коворкинга, детейлинг центра и административно-бытовой части. Территорию вокруг здания благоустроят, а всю инфраструктуру приспособят для маломобильных групп населения. Реализация объекта поможет создать 116 рабочих мест.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.
Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
Ранее сообщалось, что в Одинцовском округе построят ресторан известной сети. Подробнее об этом читайте в нашем материале.