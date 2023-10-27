МО: Новым главнокомандующим ВКС РФ стал генерал-полковник Виктор Афзалов

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Новым главнокомандующим Воздушно-космических сил (ВКС) России стал генерал-полковник Виктор Афзалов, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами», - сообщается на официальном сайте оборонного ведомства.
Генерал начал свою карьеру в Вооруженных силах ещё в 1989 году. С 2018 по 2023 год он занимал должность первого заместителя главкома ВКС России, и оставался на это позиции вплоть до повышения до главнокомандующего.
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Евгения Парфентьева