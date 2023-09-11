МО Польши договорилось с Lockheed Martin о совместном производстве РСЗО HIMARS

Фото: iStock/3D_generator
«Согласно условиям рамочного соглашения, 486 автомобилей будут собраны в Польше с началом поставок в 2026 году. Помимо этого, будут произведены десятки тысяч ракетных боеприпасов», - говорится в сообщении компании.
В пресс-релизе отметили, что страны договорились о производстве «десятка тысяч» ракет.
Читайте также:
Госдеп: США пока не приняли решения по поставкам Украине ракет ATACMS
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ спокойно уничтожают ЗРК Patriot в Киеве и Львове
ABC News: США готовы отправить Украине дальнобойные ракеты ATACMC