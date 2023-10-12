МО РФ: Российские миротворцы свернули семь наблюдательных постов в Карабахе

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С 19 сентября российские миротворцы свернули семь наблюдательных постов в Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.
«Всего с 19 сентября 2023 года свернуты семь наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах. При участии российских миротворцев продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения населенных пунктов Нагорного Карабаха», - прокомментировали ситуацию в Минобороны.
В российском ведомстве также подчеркнули, что нарушений режима прекращения огня в зоне российской ответственности допущено не было.
Население НКР насчитывало примерно 147 тысяч жителей, более 90 процентов из которых были армянами. Однако, после эскалации конфликта, большая часть из них покинула Карабах и перебралась в Армению.
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Евгения Парфентьева