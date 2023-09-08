Мобилизованный из Свердловской области год не получал выплаты из-за имени

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Мобилизованный из Невьянска Свердловской области ни разу за год своей службы не получил положенное ему денежное довольствие. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.
Депутат подал запрос в военную прокуратуру. Выяснилось, что молодой человек имеет своего полного тёзку в военной части. Совпадают не только фамилии, но и имена и отчества.
По его словам, на данный момент проблема решена. Военному начислили все положенные ему выплаты, которые он должен получить уже в ближайшее время.
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«Должностные лица воинской части видимо дальше документов носа не высунули, подумали, что такого быть не может, ошибка какая-то и… занесли в "Алушту" данные только одного. А второго по бухгалтерии весь этот год как бы и не существовало», - объяснил Иванов.
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Элина Позднякова