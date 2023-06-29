Мобилизованного приговорили к девяти годам за самовольное оставление части

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Фокинский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Андрея Дивисенко к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима
Военный суд Фокинского гарнизона вынес решение приговорить Андрея Дивисенко, который был призван на службу, к девяти годам заключения в колонии общего режима за самовольное оставление места службы и возвращение домой. Текущее состояние дела находится на рассмотрении Тихоокеанского флотского военного суда.
Дивисенко был призван в сентябре 2022 года. В ноябре того же года он без разрешения ушел из воинской части и вернулся домой. Он оставался там до 10 января 2023 года, после чего самостоятельно обратился в правоохранительные органы. Его перевели в военно-морской клинический госпиталь, но спустя 10 дней он снова ушел. 4 февраля 2023 года его обнаружили у себя дома. В-третьих, Дивисенко покинул место службы 16 февраля и был арестован 17 марта. После этого он был помещен в СИЗО, пишут «Ведомости».
На судебном заседании Дивисенко признал свою вину. Он заявил, что вернулся домой, чтобы заботиться о своей больной жене после её операции в апреле 2022 года. Тем не менее, после рассмотрения всех доказательств и выслушивания свидетельств Дивисенко, суд пришел к выводу, что его жена была в хорошем состоянии здоровья и не нуждалась в уходе. Было также установлено, что срок реабилитации его жены закончился в октябре 2022 года и что родители Дивисенко, проживающие неподалеку, не оказывали ей помощи.
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Дивисенко был призван в сентябре 2022 года. В ноябре того же года он без разрешения ушел из воинской части и вернулся домой. Он оставался там до 10 января 2023 года, после чего самостоятельно обратился в правоохранительные органы. Его перевели в военно-морской клинический госпиталь, но спустя 10 дней он снова ушел. 4 февраля 2023 года его обнаружили у себя дома. В-третьих, Дивисенко покинул место службы 16 февраля и был арестован 17 марта. После этого он был помещен в СИЗО, пишут «Ведомости».
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Артем Кузьмин