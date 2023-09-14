Мобильное приложение Системы-112 поможет оформить европротокол

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
Мобильное приложение Системы-112 Московкой области постоянно совершенствуется, разработчики постоянно добавляют новые фукнкции, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
Новая функция оформления европротокола с помощью приложения стала очень удобной разработкой. Водителям не приходится часами ждать правоохранителей и на дорогах не создаются заторы. А также, снизилась нагрузка на сотрудников ГИБДД.
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