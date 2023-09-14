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Мобильное приложение Системы-112 поможет оформить европротокол

14 сентября 2023, 16:57
Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

В мобильном приложении Системы-112 Московской области появилась функция упрощенного оформления дорожно-транспортных происшествий, то есть оформление протокола ДТП без пострадавших без вызова сотрудников ГИБДД.

Мобильное приложение Системы-112 Московкой области постоянно совершенствуется, разработчики постоянно добавляют новые фукнкции, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Новая функция оформления европротокола с помощью приложения стала очень удобной разработкой. Водителям не приходится часами ждать правоохранителей и на дорогах не создаются заторы. А также, снизилась нагрузка на сотрудников ГИБДД.


Жители Подмосковья уже могут загрузить на свои смартфоны обновлённое приложение «112МО», в которое добавили ряд полезных функций, воспользоваться которыми можно абсолютно бесплатно.

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Операторы Системы-112 Подмосковья с начала года оказали помощь жителям 8 миллионов раз.

Подмосковная Система-112 помогает не только жителям Московской области.

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Зеленоградск и Петербург стали самыми кошачьими городами России
14 сентября 2023, 16:54

Фото: istockphoto.com/VYCHEGZHANINA

Сервиса путешествий Туту.ру установил список самых «кошачьих» городов России, к которым относятся Зеленоградск, Санкт-Петербург, а также Тюмень, Казань, Воронеж и Йошкар-Ола.
Так, в Зеленоградске Калининградской области к кошкам проявляют особые любовь и внимание, также в городе есть собственный сквер «Котофейня» и тематический музей «Мурариум». А в Петербурге есть несколько кошачьих кафе и кошачьих «памятников», также много котов водится в Эрмитаже.

Как передаёт Газета.ру, в Тюмени кошкам посвящен целый сквер, на аллее в центре города установлены гранитные тумбы с золотыми фигурками этих животных, а в Казани кошки являются элементом брендинга города, на одной из улиц города можно увидеть памятник Коту казанскому.

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Новые «Бременские музыканты»: что шокировало зрителей трейлера
Вышел трейлер нового фильма про Бременских музыкантов: почему стоит посмотреть
14 сентября 2023, 16:43

Фото: iStock/LeMusique

Трейлер картины, которая обещает стать хитом кинопроката, уже доступен к просмотру. Мнения тех, кто успел посмотреть анонс современных «Бременских музыкантов», а также о том, чего стоит ждать от фильма, расскажет редакция «Радио 1».

Новые Бременские музыканты: почему стоит посмотреть


Фильм обещает порадовать зрителей обилием звезд, юмора, пейзажами и незабываемой музыкой Геннадия Гладкова. В современной версии картины снялись: Константин Хабенский, Сергей Бурунов, Валентина Ляпина, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Юлия Пересильд и другие. Потрясающие пейзажи, которые можно увидеть в фильме, хорошо знакомы жителям Подмосковья. Одной из площадок стали люберецкие песчаные карьеры. А вот кадры «средневековой Германии» снимали на Северном Кавказе – в Дагестане, Чечне и Ингушетии. Режиссером проекта стал Алексей Нужный.
Фильм представит зрителям приключенческую историю бродячих музыкантов, которые вновь сплотятся, чтобы вернуть на мрачные улицы смех и радость, но прежде всего, им придется рассмешить Принцессу. Встреча с дочерью Короля стала опасной авантюрой. Музыканты столкнутся на своем пути с интригами, коварством и ловушками. Но они готовы на все ради подвига, поэтому их не остановят преступные схемы разбойников, тайны королевской семьи и капризы Принцессы.



Мнения первых зрителей о трейлере «Бременские музыканты»


Трейлер оставил неоднозначное впечатление после просмотра. Зрители восхищались и негодовали. Кто-то остался доволен и с нетерпением ждет выхода новинки в кинопрокат, а зрители, которые оставили негативные отзывы посетовали, что образы животных слишком пугающие, а актеров следовало бы просто загримировать, а не надевать на них костюмы. Однако, даже недовольные трейлером зрители ждут, когда фильм выйдет на большие экраны, уповая на то, что технические решения образов зверей к прокату будут изменены.


«Барби» выйдет в прокат в российских кинотеатрах с 14 сентября
«Барби» выйдет в прокат в российских кинотеатрах с 14 сентября


«Бременские музыканты 2023» дата выхода


Новинка выйдет в прокат 1 января 2024 года. Впервые о проекте россиянам рассказали летом 2022 года, тогда же картина получила финансовую поддержку от «Фонда кино». Съемки картины завершились в августе текущего года.

Самые успешные экранизации российских мультфильмов


Пока история «Бременских музыкантов» не вышла в кинопрокат, самое время посмотреть российские мультфильмы, экранизация которых признана самой успешной. Лидерами проката стали мультфильмы: «Маша и Медведь», «Фиксики», «Турбозавры», «Три кота», «Смешарики».
 

Самые кассовые российские фильмы для детей


Фильмами, которые вместе с детьми будет интересно посмотреть и взрослым, стали: «Чебурашка», «Артек. Большое путешествие», «Красная Шапочка», «Волшебники», «Мой папа – вождь», «Пётр I: последний царь и первый император». Эти картины для семейного просмотра стали самыми кассовыми российскими фильмами и продолжают оставаться популярными на сегодняшний день.

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Стипендию губернатора в сентябре получили 5 тыс подмосковных детей-сирот
14 сентября 2023, 16:40

Фото: Istockphoto / Tero Vesalainen

В сентябре более 5 тыс детей-сирот автоматически получили стипендию губернатора Подмосковья. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«Стипендия губернатора – одна из важных социальных программ Московской области. Она облегчает финансовое положение детей-сирот, помогает получить образование и развиваться, несмотря на сложности. В том числе её получили почти 1,5 тыс вновь поступивших студентов. Каждый студент ежемесячно получает 6 тыс рублей», – пояснила Болтаева
Подобную меру поддержки получают дети-сироты, которые учатся очно в колледже, техникуме или вузе, независимо от места нахождения учебного учреждения. Выплата назначается и выплачивается в проактивном режиме – никуда обращаться за ней не надо.

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#подмосковье
#московская область
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В Раменском городском округе планируют построить складской комплекс на 1500 рабочих мест
14 сентября 2023, 16:29

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект нового складского комплекса на территории деревни Бритово Раменского городского округа.

Застройщиком проекта нового складского комплекса выступает ООО «Меридиан», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Площадь застройки составит более 2,5 га. Комплекс предназначен для сдачи в аренду, здесь будут запроектированы шесть производственно-складских корпусов, два бытовых блока, общежития для сотрудников, двухэтажный офис управляющей компании, парковки для легковых автомобилей на 700 машиномест и грузового транспорта на 500 машиномест. Реализация проекта поможет создать 1500 новых рабочих мест.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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В Подмосковье активно развивается инфраструктура для массового спорта.
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«Будет громко»: в Севастополе взорвут тысячу боеприпасов времён ВОВ
Губернатор Севастополя Развозжаев заявил о плановом подрыве советских снарядов
14 сентября 2023, 16:24

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

На полигоне в Севастополе планово уничтожат тысячу боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развозжаев.
Он отметил, что снаряды были подняты со дна Чёрного моря в бухте Гильзовой. Уничтожаться они будут до 17:00. Также губернатор предупредил местных жителей, что «будет громко». 

Кроме того, Развозжаев заявил, что в настоящее время ситуация в городе спокойная. Днём ранее ВСУ обстреляли инфраструктуру Севастополя крылатыми ракетами Storm Shadow.

Ранее сообщалось, что возобновилось движение по левой части Крымского моста, которая была повреждена во время теракта 17 июля. Напомним, что в результате происшествия, спланированного Украиной, погибла супружеская пара из Белгородской области, дочь которой осталась сиротой. 

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#севастополь
#боеприпасы
#крым
#ссср
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По левой части Крымского моста, поврежденной при теракте, открылось автодвижение
14 сентября 2023, 16:17

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

По левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, открылось автомобильное движение, об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Напомним, 17 июля около четырех утра на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края был совершен теракт. В результате обрушился один пролёт, ещё один сошёл с опоры. В трагедии также погибли супружеская пара из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь осталась сиротой.

«К работам приступили уже в день теракта. Возвели временный рабочий мост, демонтировали поврежденное пролетное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей», - прокомментировал ситуацию Хуснуллин.

Он также отметил, что работы были завершены досрочно. Предполагалось ввести мост в эксплуатацию 15 сентября, однако, сделать это получилось на один день раньше.

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#асфальт
#крым
#автомобили
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На Украине демонтируют «незаконно построенный храм» УПЦ
Минкульт Украины: суд обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовную
14 сентября 2023, 16:08

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Суд на Украине обязал освободить участок от «незаконно построенного храма» на территории Национального музея истории Украины в Киеве. Об этом в своём Telegram-канале сообщило Министерство культуры страны.
Уточняется, что суд обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовную Десятинного монастыря, принадлежащего Украинской православной церкви. 

Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) заявил, что такое решение украинских властей можно интерпретировать только как «открытый вызов украинским православным христианам». 

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#украина
#церковь
#православие
#киев
#храм
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В Совфеде рассказали о подвиге российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Джабаров: Российские миротворцы в Карабахе остановили кровавую войну
14 сентября 2023, 15:37

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские миротворцы совершили подвиг в Нагорном Карабахе, предотвратив кровопролитную войну, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в интервью «РИА Новости».
«Я считаю, что наши миротворцы совершили подвиг – остановили кровавую войну в ноябре 2020 года. Но что-то других желающих остановить – ни американцев, ни французов - не было», - прокомментировал ситуацию Джабаров.

Он  также отметил, что при отсутствии российских сил в Карабахе, регион бы охватила страшная человеческая трагедия. 

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что мандат российских миротворцев всё еще действует в Карабахе. Путин подчеркнул, что вопросы гуманитарного характера, недопущения «этнических чисток», «конечно, никуда не делись». Российский лидер также выразил надежду на то, что руководство Азербайджана не заинтересованы в «этнических чистках».

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#подвиг
#регион
#совет федерации
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Мексиканские ученые усомнились в подлинности недавно найденных мумий инопланетян
14 сентября 2023, 15:35

Фото: istock / vchal

Достоверность недавно представленых журналистом-уфологом Хайме Мауссаном мумий двух инопланетян вызвали сомнения мексиканских ученых. Уфолог рассказал, что мумифицированные тела пришельцев обнаружили при раскопках в Перу.
Как заявляет научный сотрудник Национального автономного университета Мексики Хульеты Фиерро, предположения уфолога являются бессмысленными. Информацию передает Associated Press.

«Это существа нечеловеческого происхождения, которые не являются частью нашей земной эволюции», — уверенно высказывался о мумиях Маусанн.
Сотрудница университета заявила, что для подтверждения его заявлений нужно применять более углубленные изучения, нежели рентгеновское излучение. Кроме того, она опровергла заявления Мауссана о том, что его догадки о найденных мумиях подтвердил университет.

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