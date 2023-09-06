Мобильное приложение Системы-112 поможет узнать, где находится ваш ребёнок

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
Функция «Связные контакты» мобильного приложения Системы-112 Московской области помогает родителям знать местоположение детей, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
Чтобы воспользоваться функцией необходимо загрузить мобильное приложение «112 МО» на свой телефон и телефон ребёнка, в разделе «Связанные контакты» нужно ввести его номер телефона, а также подтвердить запрос на отслеживание местоположения. После этого вам станет доступна интерактивная карта и отметка о нахождении на ней ваших детей.
Также в приложении недавно появился ряд новых функций:
— Функция видеочата позволяет связаться с операторами-сурдопереводчиками;
— Функция, позволяющая связаться с бригадой скорой медицинской помощи для получения информации о прибытии на вызов;
— Функция интерактивного помощника при ДТП теперь будет помогать водителям определить возможность упрощенного оформления ДТП без вызова сотрудников ГИБДД;
— Функция упрощенного оформления ДТП;
— Информация об эвакуации;
— Пользователи могут оперативно узнать, где находится автомобиль, и забрать его со штрафстоянки. Статус транспортного средства можно посмотреть в личном кабинете;
— Функция в оказании помощи в нахождении пропавших без вести людей. Эта функция поможет найти пропавшего человека, если он попал в больницу.
Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
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