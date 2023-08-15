Модель OnlyFans Макинтайр стала бабушкой в 34 года

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Mirror пишет, что Рэйчел Макинтайр родила первенца в 16, а бабушкой стала в 34 года. По словам женщины, у неё до сих пор спрашивают удостоверение личности, а её 18-летнюю дочь люди принимают за сестру.
«Я не думаю, что есть какие-то минусы в том, чтобы быть бабушкой в 34 года. Меня еще не осуждали за это, но, наверное, это случится. Но меня это не беспокоит. В наше время люди критикуют все, что угодно. В жизни главное — быть счастливой, и если ты счастлива, то далеко пойдешь», —сказала Макинтайр.Ранее сообщалось, что 37-летняя актриса и дизайнер Эшли Олсен родила первенца. В начале января сообщалось, что Эшли Олсен тайно сыграла свадьбу с художником Луисом Эйснером. Пара встречалась с 2017 года и не афишировала отношения.
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