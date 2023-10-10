Модель OnlyFans Спаркс рассказала о необычной просьбе одного из подписчиков

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Модель OnlyFans Си-Джей Спаркс рассказала, что подписчик просил, чтобы она села на чизбургер.
О такой необычной просьбе она рассказала в подкасте Inside OnlyFans на YouTube, сообщает «Лента.ру».
Она описывала выполнение этого задания словами «ты садишься, а вся начинка вылетает». Этот же подписчик просил, чтобы она раздавила для него своим телом торт.
Ранее сообщалось, что супруга белорусского комика Славы Комиссаренко, уличенная в работе в сфере интим-услуг, впервые прокомментировала ситуацию.
26-летняя Юлия Шашкова и Комиссаренко расписались 12 сентября, однако, уже две недели спустя интернет повергла в шок скандальная новость. Выяснилось, что Шашкова в прошлом работала вебкам-моделью. По информации из других источников, девушка снималась в порно и даже оказывала интим-услуги в сауне. Комик выдержал паузу, и, спустя неделю, написал пост в социальной сети, в котором заявил, что супруга ничего не рассказывала ему о своем прошлом, и продолжила отрицать факты даже после слитых в интернет фото.
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«Во время карантина мне доводилось садиться на чизбургеры для одного парня. Он хотел, чтобы я их раздавила», —рассказала Спаркс.
Ранее сообщалось, что супруга белорусского комика Славы Комиссаренко, уличенная в работе в сфере интим-услуг, впервые прокомментировала ситуацию.
26-летняя Юлия Шашкова и Комиссаренко расписались 12 сентября, однако, уже две недели спустя интернет повергла в шок скандальная новость. Выяснилось, что Шашкова в прошлом работала вебкам-моделью. По информации из других источников, девушка снималась в порно и даже оказывала интим-услуги в сауне. Комик выдержал паузу, и, спустя неделю, написал пост в социальной сети, в котором заявил, что супруга ничего не рассказывала ему о своем прошлом, и продолжила отрицать факты даже после слитых в интернет фото.
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Мария Фирсова