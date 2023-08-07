Молодежь Подмосковья может принять участие в форуме для авторов просветительского информационного контента

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Принять участие в Форуме могут молодые люди от 18 до 30 лет, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Всероссийский историко-просветительский форум проводят в рамках национального проекта «Образование».
Молодые люди послушают образовательные лекции, посетят практикумы и мастер-классы, примут участие в спортивных состязаниях, а также для участников подготовили досуговую программу.
Лекции для участников проведут известные историки, общественные деятели, а также блогеры, журналисты, информационные аналитики, признанные как российским, так и международным сообществом.
Эксперты поделятся с молодыми людьми знаниями в сфере работы с информацией, научат формированию личного контента, особенностям профессиональной журналистики.
Узнать подробности Форума и подать заявку на участие можно на сайте АИС «Молодежь России». Регистрация продлится до 10 сентября 2023 года.
Читайте также:В России пройдет молодежная премия «Время молодых».
С 26 июля по 2 сентября в Солнечногорске пройдет восемь смен Всероссийского форума «Территория смыслов».
Воробьёв встретился в Люберцах с молодёжным активом региона.