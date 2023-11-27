Молодые семьи из горокруга Пушкинский получат субсидии на покупку квартир

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова
Молодые семьи из городского округа Пушкинский получат субсидии на покупку квартир в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище».
Как написал в своём телеграм-канале глава муниципалитета Максим Красноцветов, всего в Подмосковье улучшить жилищные условия смогут 270 молодых семей из 45 округов. Из них одиннадцать семей проживают на территории городского округа Пушкинский.
Стать участниками программы могут россияне до 35 лет, зарегистрированные на территории Московской области. Также они должны иметь доходы для оплаты 65% расчётной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.
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«Среди них семья Симоновых. Долгое время супруги с двумя детьми проживали на съемной квартире. После получения субсидии они смогли переехать в собственную квартиру», — рассказал глава муниципалитета.
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