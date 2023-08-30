Молодые учёные и специалисты получили жилищные сертификаты

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Андрей Ларионов — один из молодых специалистов, которому был выдан жилищный сертификат. На протяжении порядка 13-ти лет Андрей работает в «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина» в Звездном городке на должности инженера-электроника 3 категории. Его отдел обеспечивает подготовку космонавтов к внекорабельной деятельности, проведение испытаний и исследований в гидросреде. Недвижимость Андрей будет приобретать в Звёздном городке.
Анастасия Косенкова работник химкинского АО «НПО Лавочкина», она работает ведущим инженером-конструктором. Жильё Анастасия хочет купить в Химках, так как на сегодняшний день её путь от дома до работы составляет 4 часа.
Раиса Варданян — младший научный сотрудник и врач-гематолог в МОНИКИ. Приобретать квартиру Раиса хочет в Раменском.
Марат Усманов уже 8 лет работает инженером-технологом 1 категории на Машиностроительном заводе «ЗиО-Подольск». Он автор более 10 научных работ, победитель V национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2018, лауреат премии губернатора Подмосковья в сферах науки, технологий, техники и инноваций.
По программе «Социальная ипотека» участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга, а сами получатели платят только проценты по кредиту.
Подробнее о получении социальной ипотеки можно узнать на сайте.
Читайте также:
Воробьёв: более 160 медработников получат в этом году жилищные сертификаты.
Около 460 медиков получили землю в подмосковных посёлках для врачей.
Подмосковным учителям вручили сертификаты на покупку жилья по социальной ипотеке.