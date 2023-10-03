Молодогвардеец Реутова Тихон Солдатов: «Герои совершают поступки, достойные уважения»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов
«Подобные встречи помогают нам узнать, что волнует солдат, ветеранов СВО и их близких. Помогаем разрешить их вопросы. Обсуждаем насущные вопросы, записываем, что необходимо бойцам на передовой. Затем собираем гуманитарный груз и при первой возможности адресно передаем», — отметила руководитель Центра поддержки семей мобилизованных Анна Бабалова.
«Приятно, что в городе есть патриоты, которые защищают мирных граждан. Стараются, чтобы у каждого человека было мирное небо над головой, чтобы люди жили счастливо и государство продолжало развиваться. Герои совершают поступки, достойные уважения», — поделился молодогвардеец Тихон Солдатов.Напоминаем, что в Балашихе работает областной центр отбора и подготовки желающих заключить контракт на военную службу с Минобороны РФ по адресу: г.Балашиха, Восточное шоссе, владение 2. Заключившие контракт могут рассчитывать на выплаты и льготы для себя и своей семьи.
Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, в чат-боте @contractMObot, на сайте контрактмо.рф. Телефон военного комиссариата Реутова: 7(909) 903-54-19.
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