Молодой профлидер: сотрудница Пушкинской больницы взяла гран-при во всероссийском конкурсе

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Пресс‑секретарь Пушкинской больницы Алина Кашина взяла гран-при конкурса «Молодой профлидер-2023». Об этом рассказали в пресс-службе городского округа Пушкинский.
Финал соревнования проходил 21 и 22 ноября в Сочи. Всего на последний этап вышли 25 представителей работающей и обучающейся молодежи. Среди них оказалась и работница Пушкинской больницы Алина Кашина.
Участникам нужно было выполнить нескольких заданий: рассказать о своих достижениях в рамках самопрезентации, пройти тестирование, испытания «Дебаты» и «Сюрприз». В ходе последнего участники взаимодействовали с членами жюри, они демонстрировали мотивационно-коммуникационные навыки и умение грамотно выстраивать беседу.
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Участникам нужно было выполнить нескольких заданий: рассказать о своих достижениях в рамках самопрезентации, пройти тестирование, испытания «Дебаты» и «Сюрприз». В ходе последнего участники взаимодействовали с членами жюри, они демонстрировали мотивационно-коммуникационные навыки и умение грамотно выстраивать беседу.
«Эмоции зашкаливают! Событие такого масштаба требует колоссального уровня самоорганизации и ответственности, — рассказала Алина Кашина. — Я очень благодарна Пушкинской больнице, первичной профсоюзной организации нашего медучреждения и Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения за помощь, поддержку и надежное плечо рядом».Вскоре девушка представит отрасль здравоохранения России на конкурсе «Стратегический резерв-2023».
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Екатерина Шмакова