Молодую учительницу обвинили в сексуальном насилии над школьниками

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Бывшая американская учительница занялась сексом с тремя учащимися школы. Вскоре после этого ее арестовали, сообщает Daily Star.
24-летняя Кэссиди Краус работала учительницей в средней школе в штате Айова. Пару месяцев назад на нее пожаловались. Утверждалось, что женщина присылала ученикам фотографии интимного характера. В результате проверки полиция подтвердила, что учительница отправляла подобные снимки школьникам в приложении Snapchat.
Также выяснилось, что она вступала в сексуальные отношения с тремя учениками в возрасте от 13 до 14 лет, когда работала в школе. Краус арестовали и предъявили обвинения в сексуальном насилии третьей степени, двух случаях совершения развратных действий в отношении ребенка и трех случаях распространения непристойных материалов среди несовершеннолетних.
Женщина внесла за себя залог в размере 10 тысяч долларов и вышла на свободу. Следующее слушание по ее делу состоится в суде 26 октября.
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Также выяснилось, что она вступала в сексуальные отношения с тремя учениками в возрасте от 13 до 14 лет, когда работала в школе. Краус арестовали и предъявили обвинения в сексуальном насилии третьей степени, двух случаях совершения развратных действий в отношении ребенка и трех случаях распространения непристойных материалов среди несовершеннолетних.
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Артем Кузьмин