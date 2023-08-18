Молодёжь из Химок побывала на форуме «Армия-2023»

Фото: отдел по молодёжной политике г. о. Химки
Воспитанники военно-патриотического объединения «СОВА», активисты регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» и «Молодой Гвардии» побывали на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Поездку организовали при поддержке администрации городского округа Химки и главы муниципалитета Дмитрия Волошина.
«Впечатляюще, масштабно, сильно! Больше всего понравился Главный храм Вооруженных сил России. А ещё мы прошли 1418 шагов по дороге Памяти. Устали, но это того стоило», – поделилась впечатлениями активистка «Молодой Гвардии» Диана Черепнёва.Юные химчане посетили главный храм, музейный комплекс «Дорога Памяти. 1418 шагов к Победе», познакомились с инновационными технологиями в военной сфере. Подросткам рассказали о продукции военного назначения – от формы для бойцов до современных танков и боевых самолётов.
В форуме приняли участие также химкинские НПО имени С.А. Лавочкина и НПО «Энергомаш». Научный центр имени С.А. Лавочкина показал макет первой в истории России автоматической станции «Луна-25» для исследования лунного грунта. Аппарат уже успешно запустили с космодрома «Восточный». А сотрудники «Энергомаш» представили жидкостные двигатели для ракет-носителей и космических кораблей.
Форум проводится в России с 2015 года. В этом году около 1,5 тыс предприятий представили на нём около 28 тыс образцов продукции военного и двойного назначения. Завершится форум 20 августа.
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Лора Луганская