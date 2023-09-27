Молодёжь Подмосковья приглашают на Международную цифровую олимпиаду

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
Олимпиада «Волга-IT’2023» проводится на регулярной основе с 2006 года, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.В 2023 году олимпиада пройдёт по 5 дисциплинам:
— 1С программирование;
— Web-дизайн;
— Телекоммуникации и информационная безопасность;
— Backend-разработка: Web API;
— Искусственный интеллект и анализ данных.
Чтобы принять участие в олимпиаде необходима предварительная регистрация по ссылке. Для участия также требуется прохождение профильного теста.
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