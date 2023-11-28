Молодёжь Подмосковья встретилась с чемпионкой мира по пауэрлифтингу Наумовой

Фото: МИСК МО
Подмосковная молодёжь встретилась в Орехово-Зуеве с военным корреспондентом, чемпионкой мира по пауэрлифтингу Марьяной Наумовой. Встреча прошла в рамках нового молодёжного проекта Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области «Мы будущее. Сила смыслов», сообщили в пресс-службе ведомства.
В пространстве Morozoff-Hall собрались студенты, волонтёры и молодогвардейцы из разных городских округов региона.
Она отметила, что на этих паблик-токах ребята могут через живой диалог открыто поговорить о геополитике, СВО и информационных войнах, патриотизме и героизме.
Наумова рассказала о работе военным корреспондентом в зоне проведения спецоперации, о том, как в 2014 году решила помогать жителям Донбасса. Тогда она в первый раз привезла в местные школы спортивное оборудование и подарки для детей. Чемпионка мира по проводила соревнования, общалась со школьниками. С тех пор она объездила более 100 школ Донецкой Народной Республики.
В апреле волонтёры Подмосковья вместе с Марьяной Наумовой и мэром Донецка Алексеем Кулемзиным высадили в городском парке 200 кустов роз, переданных Ассоциацией питомников России. А летом руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» в Одинцове Екатерина Скорикова вместе с Наумовой навестили бойцов, передали им рации и эвакуационные носилки.
Спортсменка окончила Российский государственный гуманитарный университет. В 2015 году отправилась с гуманитарной миссией в Дамаск, встретилась с местными жителями и сирийскими политиками. Также спортсменка посетила с официальным визитом Северную Корею.
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«У нас в Подмосковье – более 2 млн молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. В современных реалиях, когда из разных источников поступает много информации, порой недостоверной, особенно важно разбираться, что происходит в мире на самом деле. Мы решили организовать для ребят встречи с топовыми спикерами, лидерами общественного мнения международного уровня, которым есть что рассказать молодёжи. Это военкоры, дипломаты, спортсмены, общественные деятели, деятели искусства», – рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.
Наумова рассказала о работе военным корреспондентом в зоне проведения спецоперации, о том, как в 2014 году решила помогать жителям Донбасса. Тогда она в первый раз привезла в местные школы спортивное оборудование и подарки для детей. Чемпионка мира по проводила соревнования, общалась со школьниками. С тех пор она объездила более 100 школ Донецкой Народной Республики.
«Сейчас самое важное – поддержать участников СВО, собирать помощь, продукты, одежду, обмундирование. Также необходимо поддерживать их словом, приезжать, общаться вживую, писать письма, встречаться с ними, когда они приезжают в отпуск, разговаривать. Бойцы должны видеть и чувствовать наше внимание, наше участие», – отметила девушка.На паблик-токе обсудили, как в Московской области поддерживают участников СВО в рамках акции «Доброе дело», которую инициировали подмосковные школьники и поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Во всех городских округах региона открыт 81 волонтёрский пункт сбора помощи. Все грузы передаются в Региональный распределительный центр в Балашихе и оттуда доставляются в зону проведения спецоперации. Уже отправлено около 5 тыс тонн помощи для участников СВО и жителей новых регионов.
В апреле волонтёры Подмосковья вместе с Марьяной Наумовой и мэром Донецка Алексеем Кулемзиным высадили в городском парке 200 кустов роз, переданных Ассоциацией питомников России. А летом руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» в Одинцове Екатерина Скорикова вместе с Наумовой навестили бойцов, передали им рации и эвакуационные носилки.
Спортсменка окончила Российский государственный гуманитарный университет. В 2015 году отправилась с гуманитарной миссией в Дамаск, встретилась с местными жителями и сирийскими политиками. Также спортсменка посетила с официальным визитом Северную Корею.
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Лора Луганская