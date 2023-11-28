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Молодёжь Подмосковья встретилась с чемпионкой мира по пауэрлифтингу Наумовой

28 ноября 2023, 21:50
Фото: МИСК МО

Фото: МИСК МО

Подмосковная молодёжь встретилась в Орехово-Зуеве с военным корреспондентом, чемпионкой мира по пауэрлифтингу Марьяной Наумовой. Встреча прошла в рамках нового молодёжного проекта Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области «Мы будущее. Сила смыслов», сообщили в пресс-службе ведомства.
В пространстве Morozoff-Hall собрались студенты, волонтёры и молодогвардейцы из разных городских округов региона.
«У нас в Подмосковье – более 2 млн молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. В современных реалиях, когда из разных источников поступает много информации, порой недостоверной, особенно важно разбираться, что происходит в мире на самом деле. Мы решили организовать для ребят встречи с топовыми спикерами, лидерами общественного мнения международного уровня, которым есть что рассказать молодёжи. Это военкоры, дипломаты, спортсмены, общественные деятели, деятели искусства», – рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

Она отметила, что на этих паблик-токах ребята могут через живой диалог открыто поговорить о геополитике, СВО и информационных войнах, патриотизме и героизме.

Наумова рассказала о работе военным корреспондентом в зоне проведения спецоперации, о том, как в 2014 году решила помогать жителям Донбасса. Тогда она в первый раз привезла в местные школы спортивное оборудование и подарки для детей. Чемпионка мира по проводила соревнования, общалась со школьниками. С тех пор она объездила более 100 школ Донецкой Народной Республики.
«Сейчас самое важное – поддержать участников СВО, собирать помощь, продукты, одежду, обмундирование. Также необходимо поддерживать их словом, приезжать, общаться вживую, писать письма, встречаться с ними, когда они приезжают в отпуск, разговаривать. Бойцы должны видеть и чувствовать наше внимание, наше участие», – отметила девушка.
На паблик-токе обсудили, как в Московской области поддерживают участников СВО в рамках акции «Доброе дело», которую инициировали подмосковные школьники и поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Во всех городских округах региона открыт 81 волонтёрский пункт сбора помощи. Все грузы передаются в Региональный распределительный центр в Балашихе и оттуда доставляются в зону проведения спецоперации. Уже отправлено около 5 тыс тонн помощи для участников СВО и жителей новых регионов.

В апреле волонтёры Подмосковья вместе с Марьяной Наумовой и мэром Донецка Алексеем Кулемзиным высадили в городском парке 200 кустов роз, переданных Ассоциацией питомников России. А летом руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» в Одинцове Екатерина Скорикова вместе с Наумовой навестили бойцов, передали им рации и эвакуационные носилки.

Спортсменка окончила Российский государственный гуманитарный университет. В 2015 году отправилась с гуманитарной миссией в Дамаск, встретилась с местными жителями и сирийскими политиками. Также спортсменка посетила с официальным визитом Северную Корею.

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#форум
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Проверяющие сделали на территории МОНИКИ неожиданное историческое открытие
28 ноября 2023, 22:28

Фото: Мособлконтроль

Во время проверки МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского специалисты сделали неожиданное открытие. Об этом сообщили в пресс-службе Главного контрольного управления Московской области.
«В ходе контрольных обмеров ремонтных корпусов проверяющие неожиданно для себя открыли в центре урбанистической Москвы памятник деревянного зодчества – домик священнослужителя православного храма. Храм иконы Божьей матери «Всех скорбящих радость» при Старо-Екатерининской больнице, которой раньше был МОНИКИ, построили в 1896-1899 годах в стиле русских храмов ХVII века. Его архитектором является Десятов», – говорится в сообщении. 
Неподалеку от дощатого, выкрашенного голубой краской домика священнослужителя возводится новое здание комплекса «Олимпийский» из металла и бетона.
 
О результатах проведенной проверки сотрудники Мособлконтроля обещали сообщить позже.

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#моники
#проверка
#история
#архитектура
#подмосковье
#московская область
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Сходившая на свидания с 164 мужчинами женщина рассказала о секретах удачного брака
Reddit: Девушка поделилась секретами удачного брака после 164 свиданий за 2 года
28 ноября 2023, 21:33

Фото: istock / Timm Creative

Пользовательница форума Reddit поделилась опытом после 164 свиданий. Она рассказала, что в итоге ей удалось найти мужа. Девушка поделилась опытом и дала советы в разделе Ask Me Anything («Спросите у меня что угодно»).

Она посоветовала мужчинам самим приглашать девушек на свидания. Можно позвать даму на свидание как-то оригинально. Автор поста также рекомендует мужчинам задавать больше вопросов. 

«Не поверите, сколько парней демонстрирует ноль интереса к твоей жизни. И следите за языком тела: улыбайтесь, наклоняйтесь к ней, меняйте выражение лица, чтобы показать, что активно слушаете ее», — дала совет она.
Женщинам она порекомендовала прислушиваться к своей интуиции. По словам автора, на свидании с будущим супругом все сразу пошло не так, по сравнению с предыдущими разами.

«К пятому свиданию мы были официально вместе, и это не было страшно. Мы были в полном восторге, и я с ума сходила от того, как легко и просто может быть с нужным человеком», — поделилась радостью девушка. 

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#отношения
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#супруги
#мужчины
#женщины
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Жителей Подмосковья пригласили поддержать фрязинского робота на международном чемпионате
28 ноября 2023, 20:56

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Жители Московской области могут поддержать команду из Фрязина Istok Robotics в полуфинале-финале международного чемпионата «Битва роботов». Там пройдёт вручение приза зрительских симпатий, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
«Команда создала робота Redhorn. Он представляет собой мини-танк, который весит более 100 кг и может развивать скорость до 10 км/ч. Redhorn прекрасно владеет ниндзюцу и приёмами дзюдо. Он отлично проявил себя на отборочном этапе и вышел в полуфинал чемпионата», – говорится в сообщении.
Голосование продлится до 13 декабря. Чтобы поддержать подмосковную команду, нужно подписаться на сообщество «Битва роботов» в соцсети «ВКонтакте», перейти на страницу голосования и сделать выбор.
 
«Битва роботов» – международная площадка по обмену опытом в сфере робототехники. Как отметили в Мингосуправления региона, цель проведения чемпионата – привлечь внимание к перспективным технологиям, востребованным инженерным направлениям, сформировать потребность к получению новых знаний.
 
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#московская область
#подмосковье
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#фрязино
#ии
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Глава Жуковского Прохоров получил знак «30 лет Московской областной Думе»
28 ноября 2023, 20:38

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров получил нагрудный знак «30 лет Московской областной Думе».
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, нагрудный знак главе округа вручил депутат Мособлдумы Игорь Коханый в честь юбилея законодательного органа.

«За эти годы создана мощная законодательная база, которая сейчас позволяет региону динамично развиваться. Областные депутаты всегда активно взаимодействуют с нами при решении различных задач: вместе мы ведем работу по реализации различных проектов и улучшению качества жизни наших граждан. Благодарю за полученную награду», — написал в своём Telegram-канале Прохоров.

Прохоров также выразил надежду на дельнейшее плодотворное сотрудничество с Мособлдумой.

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#подмосковье
#жуковский
#сотрудничество
#награда
#мособлдума
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Витушева обсудила с жителями Истры содержание и благоустройство территории
28 ноября 2023, 20:28

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Татьяна Витушева провела приём жителей как член Генсовета «Единой России» и секретарь Истринского местного отделения партии. Темы обращений касалась содержания и благоустройства территории, сообщила глава городского округа Истра.
«К примеру, проживающая в микрорайоне «Восточный» Светлана попросила рассмотреть возможность замены детской игровой площадки у жилых домов на проспекте генерала Белобородова. Территория микрорайона активно развивается: достраиваются незавершённые жилые дома, построена новая школа. Сейчас в «Восточном» проживают более 3 тыс человек, в том числе порядка 400 детей», – написала Витушева в своём телеграм-канале.  
Она отметила, что замена игровых пространств проводилась в микрорайоне и ранее. Так, в прошлом году были заменены площадки у домов №7 и 8. Эта работа будет продолжена и в 2024 году, отметила глава муниципалитета. Современные детские игровые пространства появятся у домов №№ 9, 10, 12, 14 и 16.  

Светлана также поблагодарила за начатый в «Восточном» ремонт тротуаров. В течение 2023 года были отремонтированы тротуары у домов № 3, 4, 7, 8, 16, 17 и 18. Эту работу также продолжат в будущем году.

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#детская площадка
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#московская область
#подмосковье
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В Крыму оценили предварительный ущерб от урагана
МЧС: Предварительный ущерб от урагана в Крыму оценивается в 490 млн рублей
28 ноября 2023, 20:23

Фото: istockphoto/Wheatfield

Ущерб инфраструктуре и объектам в Республике Крым составляет около 490 миллионов рублей. Однако после сбора и анализа всей информации эта цифра должна значительно вырасти.
Об этом сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Садаклиев. По его мнению, так как подсчет ущерба продолжается и появляются все новые данные, эта цифра может вырасти как минимум вдвое. Он также сообщил, что полное восстановление электроснабжения в республике ожидается к утру среды 29 ноября.

По словам министра ЧС, с подтопленными домами будет сложнее, так как они находятся в низине, а нагонная волна подтопила большое количество домовладений. Садаклиев сообщил, что в течение полутора-двух суток будут устранены основные повреждения, а затем ремонтники приступят к аварийно-восстановительным работам и будут устранять последствия разгула стихии.

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#данные
#министр
#чс
#крым
#ущерб
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На сайте выставки «Россия» открыто голосование за стенд Московской области
28 ноября 2023, 19:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Жители Подмосковья могут проголосовать за стенд региона, развёрнутый на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Голосование за лучший стенд проходит на сайте выставки, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Чтобы поддержать регион, нужно зарегистрироваться на портале, выбрать на карте Московскую область, отметить галочками номинации и подтвердить свой выбор кнопкой «Проголосовать». При этом можно выбрать несколько номинаций. 
 
Стенд Московской области развёрнут в павильоне №75. Он полностью мультимедийный. Аудиогид был записан голосом актёра и режиссёра  Сергея Безрукова.
 
Одна из главных локаций стенда – интерактивная игра, построенная на принципах работы Центра управления регионом и платформы обратной связи с жителями «Добродел». Для правительства Московской области это ключевые источники информации о проблемах жителей и главный инструмент для их решения. Игра представляет собой симулятор города, где случаются самые разные ситуации. С помощью интерактивного пульта можно принимать те или иные решения.
 
Следующая локация – три двери, ведущие к видеокапсулам. С их помощью можно совершить в 3D-формате виртуальную экскурсию по крупнейшим предприятиям, пройтись по залам музея «Новый Иерусалим» или увидеть зубров в Приокско-Террасном заповеднике.
 
Также на стенде есть интерактивная карта региона. Посетители могут узнать много нового о президентских проектах, которые реализуют в Подмосковье.
 
Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и продлится до апреля 2024 года. На выставке представлены все 89 регионов страны.
 
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#московская область
#подмосковье
#выставка
#форум
#россия
#вднх
#голосование
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В Москве представили новый внедорожник Oting Paladin
28 ноября 2023, 19:56

Фото: istockphoto/Apriori1

В рамках презентации нового китайского бренда Sinomach в Москве представили новый внедорожник Oting Paladin. По словам генерального директора подразделения автопроизводителя, Россия — это первый экспортный рынок для компании Sinomach Automobile.
Рамный внедорожник Oting Paladin создан на базе Nisssn Pathfinder, передают «Известия». Машина оснащена двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 218 лошадиных сил. Во внедорожнике установлена система подключающегося полного привода с блокировкой дифференциала и понижающей передачей.

Стоимость Oting Paladin стартует от 3,8 миллиона рублей, но эта версия подразумевает привод только на задние колеса. Внедорожник максимальной комплектации с полным приводом обойдется уже в 4,5 миллиона рублей. Начало продаж автомобилей в России намечено на середину января следующего года. Представители китайской компании рассказали, что планируют поставлять на российский рынок и другие модели, например, пикап.

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#рынок
#компании
#машина
#автомобиль
#китай
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Депутат Журавлёв поддержал усложняющий жизнь нелегальным мигрантам закон
28 ноября 2023, 19:36

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Алексей Журавлев положительно оценил законопроект МВД, усложняющий жизнь нелегальным мигрантам и предусматривающий введение для них режима контролируемого пребывания.
Он отметил, что в принципе поддерживает меры, препятствующие бессмысленным потокам нелегальных мигрантов в Россию.

«Сейчас есть отрасли, в которых принципиально запрещено работать приезжим, к ним относится розничная фармацевтика. В этом году Россия выдворила примерно 15 тыс. нелегалов, но они вряд ли водили такси. Это, скорее всего, неквалифицированные разнорабочие, которые не были официально оформлены и, почти наверняка, были частью договора полукриминальных диаспор с российскими компаниями или властями. И таких насчитывается до половины от всей массы иностранцев, а высылке подвергают лишь тех, кто попался», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлёв.

Он добавил, что определённую позитивную роль в системе отсеивания криминальных элементов и неквалифицированных мигрантов может сыграть многоступенчатая система поощрения, при которой приезжий постепенно получает права на определённые работы, банковские переводы и т. д.

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#россия
#права
#меры
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