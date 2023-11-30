Молодёжный форум «Мы – Россия» собрал в Подмосковье около 500 участников

Фото: МИСК МО
Около 500 человек собрал молодёжный форум «Мы – Россия», который проходит с 30 ноября по 3 декабря в Наро-Фоминске. Это флагманское мероприятие года для молодых людей собрало участников со всего региона, а также из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, которое организует форум.
«У нас тесные связи с Донбассом. Наши волонтёры регулярно ездят туда с помощью, ребята из ДНР и ЛНР приезжают к нам на патриотические мероприятия. И мы решили провести большое мероприятие, пригласить ребят со всех новых территорий к нам в гости, чтобы поближе познакомиться, подружиться, рассказать про Подмосковье, показать, что мы рядом, мы – одна семья, мы – Россия», – объяснила идею форума глава министерства Екатерина Швелидзе.В первый день форума делегация с новых территорий посетила главный храм Вооружённых сил России и Музей «Дорога памяти». Здесь в ноябре 1941 года проходили сражения за важный рубеж, куда бойцы Красной армии не пустили немецко-фашистских захватчиков.
«К нам в Донецк приезжают «Волонтёры Подмосковья». Мы много и усердно работаем, помогаем бойцам, мирным жителям, много всего переживаем плечом к плечу. Я даже вступила к ним в движение, мы дружим. Очень здорово, что появилась такая крутая возможность – приехать к ребятам в гости, пообщаться, увидеть Подмосковье. Здесь очень красиво. А от главного храма Вооруженных сил у меня до сих пор мурашки», – поделилась Валентина Михайлюк из ДНР.Спикерами форума станут журналист ВГТРК, депутат Мосгордумы Андрей Медведев, советник руководителя Росмолодёжи Егор Литвиненко, военный обозреватель, бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, основатель и руководитель Центра тактической медицины концерна «Калашников» Артём Катулин, музыкальный продюсер Юрий Бардаш и другие.
Финалом форума станет концерт, на котором выступят молодые музыканты.
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