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Монахи в Киево-Печерской лавре вынуждены жить без отопления

РИА Новости: в Киево-Печерской лавре отключили отопление
23 октября 2023, 14:55
Фото: iStock/Ivan Nakonechnyy

Фото: iStock/Ivan Nakonechnyy

Монахи в Киево-Печерской лавре остались без отопления, поскольку киевские власти не продлили договор на подачу тепла. Об этом РИА Новости сообщили насельники монастыря.
Отмечается, что монахи вынуждены приносить в кельи электрические обогреватели, поскольку температура в ночное время опускается до семи градусов, постоянно идёт дожди.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Уточняется, что такая мера принята из-за связи УПЦ с русской православной церковью.


Позднее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя гонения на УПЦ, раскрыл, что уничтожает каноническую украинскую церковь.

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#отопление
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Функция быстрого прохода появились ещё на 34 станциях ЦППК
23 октября 2023, 15:32

Фото: Центральная ППК

Ещё на 34 станциях ЦППК пассажиры могут теперь после установки валидаторов покупать билеты через мобильное приложение. Они также могут приобретать абонементы на определённое количество поездок и пользоваться функцией быстрого прохода для региональных льготников Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Компания установила валидаторы на станциях дальнего пригорода Киевского и Горьковского направлений, смежных с МЦД-4, а также Павелецкого, Рижского, Савёловского и Белорусского направлений.
«Комфорт и удобство людей в пути – главная задача компании. Установка валидаторов на 34 станциях направлена на повышение качества поездок для 34 тыс пассажиров, которые пользуются ими ежедневно. Теперь они смогут оформлять билеты через наше мобильное приложение и покупать абонементы на 10, 20 или 60 поездок», – сказал исполнительный директор ЦППК Владимир Булак
Он отметил, что для льготников также стала доступна функция быстрого прохода. Им больше не нужно оформлять билет для каждой поездки, достаточно раз в год активировать услугу в кассе и далее прикладывать социальную карту к устройству.
 
Сегодня на полигоне Центральной ППК установлено 1689 валидаторов, 941 из которых – модели на солнечных панелях.

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#московская область
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Синоптик Шувалов раскрыл, когда Москву накроют снегопады
Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве начнутся снегопады
23 октября 2023, 15:23

Фото: IStock/Berno ZBrun - russlandreisenCH

Первый снегопад накроет столицу уже на этой неделе. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам специалиста, предстоящая неделя станет настоящим началом зимнего периода в Москве. Уже в среду в столичный регион вернутся заморозки, а к концу недели пойдёт снег.
«Сегодня тепло, пасмурно, моросит дождь, туманно, но это последний тёплый день на этой неделе. Уже завтра, во вторник, мы попадаем в тыл циклона, который принес это тепло. Температура просядет от 0 до 5 градусов во вторник, а в среду и четверг вернутся заморозки и отрицательные температуры: ночью и около полудня температура едва сможет преодолеть отметку в 0 градусов, а в пятницу ждут снегопады», — сказал Александр Шувалов.
По словам специалиста, к концу недели в Москве выпадет около 10 сантиметров осадков.

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#холод
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Гинцбург рассказал о старте исследований новой вакцины «Спутник» с участием детей
Гинцбург: в ближайшие дни начнутся исследования «Спутника» с участием детей
23 октября 2023, 15:19

Фото: iStock/SeventyFour

Исследования модернизированной вакцины от коронавируса «Спутник V» с участием детей начнутся в ближайшее время. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил микробиолог, академик РАН и директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он добавил, что получено разрешение на проведение исследований с участием детей старшего возраста. Им будет введена новая вакцина.

По словам Гинцбурга, в исследовании примут участие 50 человек.

Ранее Гинцбург сообщал, что вакцина от коронавируса «Спутник V», которая использовалась с начала пандемии, совсем перестала оказывать действие для борьбы с заболеванием. Это связано с появлением новых штаммов вируса, а именно, так называемого «кракена». 

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#александр гинцбург
#вакцина
#коронавирус
#дети
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Милонов: Необходима горячая линия для защиты пенсионеров от мошенников
23 октября 2023, 15:16

Фото: istockphoto.com/Chainarong Prasertthai

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой создания горячей линии для граждан, в частности, пенсионеров и людей старшего возраста, по вопросам, связанным с телефонным мошенничеством.
Он отметил актуальность такой меры в связи с участившимися в последнее время случаями мошенничеств, направленных против именно пенсионеров. Так, аферисты, предлагают пожилым людям, например, «обновить» социальные карты, тем самым получая деньги незаконно.

«Прошу рассмотреть возможность учреждения совместно с официальными финансовыми организациями горячей линии для граждан (особенно пенсионного и старшего возраста) по вопросам, связанным с предотвращением подобных преступлений», — приводит RT текст обращения Милонова на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

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#обращения
#меры
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Российский регион выразил готовность принять россиян, высылаемых из Латвии
Сенатор от Калининграда: область готова принять россиян из Латвии
23 октября 2023, 14:30

Фото: iStock/Belikart

Калининградская область готова принять россиян, высылаемых из Латвии. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил сенатор Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Ранее поступила информация о том, что из Латвии в ближайшее время будут депортированы свыше трёх тысяч россиян.

По словам сенатора, в регионе наблюдается дефицит квалифицированных специалистов, поэтому россияне из Латвии могут быть приняты на работу.

Шендерюк-Жидков отметил, что по программе переселения соотечественников в Калининградскую область уже прибыли 53 тысячи россиян. Уточняется, что большая часть из них – из Латвии.

В заключение парламентарий выразил надежду на то, что регион может стать новым домом для соотечественников. 

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#калининград
#россияне
#латвия
#регион
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Воробьёв поставил задачу дорожникам согласовать действия по зимней уборке
23 октября 2023, 14:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поставил задачу подготовить дорожные службы к зимней уборке заблаговременно, до наступления зимы. Все действия подмосковных специалистов, по его словам, должны быть согласованы.
«Знаю, был проведён семинар, совещание. Надеюсь, что разговор позволяет иметь четкие протоколы, алгоритмы действий и людей, и техники», – заявил губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Он напомнил, что у властей есть обязательство всю систему работы вести в электронном виде. Глава региона отметил, что это также имеет большое значение, исключений быть не должно.
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#уборка
#зима
#жкх
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Семья екатеринбургского школьника заплатит за фото домашнего задания
23 октября 2023, 14:22

Фото: istockphoto/alexeyrumyantsev

В Екатеринбурге семья школьника будет вынуждена выплатить денежную компенсацию за фотографию домашнего задания, которую ученик выложил в чате WhatsApp*. Дело в том, что в суд подала учительница, которая попала в кадр.
Преподавательница в это время вела урок и на снимке оказалась случайно. Мальчик был старостой класса и фотографировал доску, на которой было написано домашнее задание, с разрешения педагога. Увидев свое фото в классном чате, учительница потребовала удалить его, что и было сделано. Однако затем она обратилась в районный суд с требованием удалить фотографию из телефонов ученика и его матери, а также выплатить ей компенсацию в размере 50 тысяч рублей. По ее словам, поводом для судебного иска стало то, что мать школьника не принесла ей извинений.

Суд частично удовлетворил иск — постановил обязать мать мальчика удалить фото из телефона, а также выплатить педагогу три тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда. Женщина подала апелляцию в вышестоящую инстанцию, однако Свердловская областная коллегия по гражданским делам оставила решение суда первой инстанции без изменений.

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#мальчик
#школа
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В Подмосковье в 2024 году будет благоустроено 72 объекта
23 октября 2023, 14:07

Фото: istockphoto / Valeriya

На 2024 год в план внесли 39 общественных территорий, 10 лесопарков, 13 парков и 10 детских скверов.
«Значимые объекты на 2024 год это сквер Громцева в Дзержинске , Центральная улица в Дубне, Советская площадь в Дмитрове, ЛДС «Химик» в Воскресенске, Аллея Славы в Луховицах, площадь Ленина в Краснознаменске, улицы школьная и парковая в Волоколамске и бульвар «Дружбы поколений» в Серигевом Посаде»,- подчеркнул министр  благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Будут благоустроены также большие парки в Химках, Сергиевом Посаде, Лыткарино, Звенигороде, Чехове, Наро-Фоминске, Клину, Красногорске, Пушкинском и Истре.

Кроме этого, он подчеркнул что за пять лет посещаемость парков увеличилась до 70 миллионов посещений.

Стоит отметить, что на сегодняшний день идет полная подготовка парков к зимнему сезону. в городских округах проверяют парковые дирекции, графики работы по содержанию парков, наличие договоров о вывозе снега и также контролируют работу через камеры «Безопасный регион».


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#благоустройство
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В Звенигороде в будущем году начнут строительство культурно-досугового центра
23 октября 2023, 14:02

Фото: Одинцовский г. о.

В звенигородском микрорайоне Супонево появится новый культурно-досуговый центр. Он будет расположен на Нахабинском шоссе. Помещения будущего КДЦ вместе с активными жителями микрорайона осмотрел глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Нежилые помещения на первом и втором этажах корпуса были переданы в безвозмездное пользование Введенскому сельскому Дому культуры «Огонёк». После завершения работ КДЦ станет его филиалом. Как сообщил Иванов, задача на этот год – разработка проекта, чтобы в 2024-м начать ремонт помещений.
«Здесь должен появиться полноценный ДК – с творческими мастер-классами, образовательными, спортивными и музыкальными кружками. Кроме того, в новом центре смогут разместиться филиал «Активного долголетия», хор ветеранов и шахматный клуб более чем на 60 человек. В этом году делаем проект, находим средства, а в 2024 приступаем к ремонту. Общая площадь помещений – 467 кв м», – сказал глава округа.
В пресс-службе добавили, что в 2021 году Дом культуры «Огонёк» стал победителем конкурса Министерства культуры Московской области на лучшее учреждение культуры, находящееся в сельской местности.

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