Монахи в Киево-Печерской лавре вынуждены жить без отопления

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Монахи в Киево-Печерской лавре остались без отопления, поскольку киевские власти не продлили договор на подачу тепла. Об этом РИА Новости сообщили насельники монастыря.
Отмечается, что монахи вынуждены приносить в кельи электрические обогреватели, поскольку температура в ночное время опускается до семи градусов, постоянно идёт дожди.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Уточняется, что такая мера принята из-за связи УПЦ с русской православной церковью.
Позднее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя гонения на УПЦ, раскрыл, что уничтожает каноническую украинскую церковь.
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Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Уточняется, что такая мера принята из-за связи УПЦ с русской православной церковью.
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Анастасия Чинкова