МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского расширяет международное сотрудничество

Директор МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Константин Соболев подписал 4 меморандума о взаимодействии и сотрудничестве в рамках прошедшего в Самарканде международного медицинского форума, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Теперь МОНИКИ находится в партнерстве с Главным управлением здравоохранения Ташкента, городской клинической больницей №1 им. Ибн Сино, клиническим лечебным центром при Ташкентском государственном стоматологическом институте, каракалпакским медицинским институтом





«Приоритетный вектор сотрудничества — образование. МОНИКИ уже работает с ВУЗами Узбекистана по обучению врачей в рамках последипломного образования, и сейчас мы приступаем к реализации образовательных обменов в рамках обучения в ординатуре, аспирантуре и по дополнительному профессиональному образованию. В будущем планируем запустить с учреждениями-партнерами программы двойного диплома — российского и узбекского», — рассказал Директор МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Константин Соболев.

Ранее сообщалось, что в МОНИКИ прошла научно-образовательная конференция «Врач, пациент и закон». Подробнее об этом читайте в нашем материале.