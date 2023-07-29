Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать» ко Дню независимости Украины

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Гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что ко Дню независимости Украины монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать». Об этом сообщает «Украинское радио».
Савчук выражает надежду, что решение по переименованию монумента будет утверждено министерством культуры ко Дню независимости Украины.
Напомним, ранее государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на украинский трезубец на памятнике «Родина-мать» в Киеве. Министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал, что герб планируют заменить на украинский трезубец. Отмечается, что работы по замене герба начнутся в ближайшее время.
Также на Украине продолжается снос памятников времен СССР. В селе Подорожное Львовской области снесли еще один памятник времен СССР. Заместитель руководителя Львовской областной Андрей Годик рассказывал, что за последние полгода в регионе было демонтировано около 100 памятников советских времен.
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Напомним, ранее государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на украинский трезубец на памятнике «Родина-мать» в Киеве. Министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал, что герб планируют заменить на украинский трезубец. Отмечается, что работы по замене герба начнутся в ближайшее время.
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Екатерина Коршунова